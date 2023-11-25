Украинские ПВО сбили сегодня рекордное число российских дронов-камикадзе 25.11.2023, 10:31

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Что известно о самой массированной атаке РФ «Шахедами».

Во время дроновой атаки российских войск 25 ноября российские войска выпустили по Украине около 75 иранских дронов-камикадзе. Защитники неба над Украиной сбили 71 из них.

Подавляющее большинство воздушных целей направлялись к Киеву. Об итогах ночной атаки и работы сил противовоздушной обороны рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

«Этой ночью 25 ноября 2023 года, враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА! Основное направление удара – Киев! Запущено около 75 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136». 71 – уничтожено противовоздушной обороной! Спасибо всем за защиту этой ночью! Особо хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Почти 40% уничтоженных целей в их активе!» – отметил он.

По данным Воздушных сил пуски 75 вражеских ударных дронов осуществлялись с двух направлений: Приморско-Ахтарска и Курской области, РФ. Основным направлением удара враг избрал город Киев.

«Противовоздушная оборона работала в по меньшей мере шести областях Украины: Киевская, Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская области. К отражению воздушной атаки привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы», – рассказали в ВС ВСУ.

В результате противовоздушного боя этой ночью силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожен 71 ударный БпЛА «Shahed-131/136». Подавляющее большинство – в Киевской области. Также на Днепропетровщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Только в Северной операционной зоне украинские воины сбили более 55 иранских дронов-камикадзе. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

«Сегодня во время воздушного нападения противника в Северной операционной зоне Силами обороны Украины было уничтожено 55 вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Шахед». Из них 28 БПЛА было уничтожено мобильными огневыми группами противовоздушной обороны, оснащенными крупнокалиберными пулеметами, ПЗРК и зенитными пушками» – отметил Наев.

Он добавил, что в небе над Сумщиной удалось уничтожить семь вражеских ударных дронов, на Черниговщине – четыре, над Киевщиной ликвидировано 17 «Шахедов».

Еще один «Шахед» силы ПВО уничтожили над Черкасщиной.

«Суббота в Черкасской области началась с тревоги в 5 с половиной часов. На рассвете наши защитники уничтожили в небе над Черкасским районом вражеский «шахед». Обломки упали на открытую территорию. В нескольких соседних домах выбило окна. Без пострадавших. Этой ночью враг выпустил рекордное количество ударных БпЛА. О результатах боевой работы вскоре сообщат Воздушные Силы ВСУ. Они у нас лучшие!» – отметил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В Киевской городской военной администрации ночную атаку назвали самой массовой за последний месяц и заявили, что над столицей было уничтожено более 60 дронов.

«Во время самой массированной воздушной атаки БпЛА по Киеву силами и средствами ПВО было поражено более шести десятков воздушных целей! Спасибо воинам ПВО за работу!» – отметил глава КМВА Сергей Попко.

Между тем, в Оперативном командовании «Юг» рассказали о сбитии вражеских ударных беспилотников над Николаевщиной и Кировградщиной. Там также констатировали, что оккупанты пытались прокладывать маршрут «Шахедов» так, чтобы они как можно дольше летели над временно оккупированной территорией нашего государства.

«Во время ночной дроновой атаки подразделения противовоздушной обороны Сил обороны юга Украины уничтожили три «Shahed-131/136»: один на Николаевщине, два – на Кировоградщине. Попаданий в нашей зоне ответственности не допущено. Враг максимально использовал временно оккупированные территории для следования дронов. Очевидным является приоритет целей в столичном регионе», – отметили в ОК «Юг».

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