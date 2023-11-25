ВСУ начали контрнаступление на западе Запорожской области 25.11.2023, 10:47

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Украинские войска продвинулись в районе трассы на Токмак.

23 и 24 ноября украинские войска провели контратаки на западе Запорожской области и подтвердили наступление. Защитникам Украины удалось занять самую западную траншею из трех, расположенных примерно в 1 км от Роботиного.

Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что дополнительные геолокационные кадры от 22 и 23 ноября указывают на продвижение сил обороны Украины в районе трассы Т0408 Орехов-Токмак к северу от Новопрокоповки.

В последние дни российские «военкоры» утверждали, что защитники Украины возобновили атаку на российские позиции вдоль линии Роботино-Вербовое. В нем принимают участие до 100 человек личного состава, пять бронемашин и один западный танк.

Накануне российское Минобороны заявляло, что оккупанты якобы отразили украинские атаки вблизи Роботино и Вербового. Тем временем украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении 23 и 24 ноября.