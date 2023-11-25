По антисемитам наносят ответный удар Нателла Болтянская, «Детали»

25.11.2023, 10:54

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Проучили не только Илона Маска.

Отдельные личности, кинозвезды и парламентарии, ученые и литераторы, движения, партии, институты, государства и целые некогда уважаемые организации поднялись в едином антисемитском порыве после трагедии 7 октября. При этом половина из них ханжески проповедуют, что они не против евреев, а против Израиля.

Однажды мне выпало беседовать с активистом движения за права чернокожих в Америке. Белым, кстати. И он сообщил неудивительный факт: результатом многолетней деятельности стало не то, что люди перестали быть расистами, а то, что это стало публично непристойным. Сегодня до того, чтобы быть антисемитом было зазорно, далеко, скорее, наоборот, антисемитизм кажется практически безнаказанным.

Впрочем, это не совсем так. Примеров, когда работодатели не хотят платить сотрудникам-антисемитам, много. Недавний случай со звездой Голливуда – ситуация, когда свое слово говорят импресарио. Отказ в ночлеге Роджеру Уотерсу в Аргентине – реакция отельеров. Apple приостановила рекламу в Х (бывшем Twitter) из-за антисемитских твитов, лайков и перепостов Илона Маска.

Более того, инвесторы Tesla призывают к приостановке полномочий самого Маска. Джерри Браакман, директор по инвестициям First American Trust, держатель около 16 тысяч акций Tesla, заявил: «Нет никакого оправдания распространению ненависти со стороны любого генерального директора любой публичной компании. Совет директоров Tesla должен отправить его в отпуск на месяц-два».

О прекращении донорских вливаний в университеты «Детали» сообщали неоднократно. Теперь подошла очередь НКО. Недавно «Центральноамериканская солидарность и помощь» (CASA) столкнулась с трудностями, поскольку ее многолетний директор Густаво Торрес опубликовал в соцсети пост: «CASA стоит плечом к плечу в постоянной солидарности с народом Палестины в неустанной борьбе за свободу».

Дальше были осуждение вливания долларов налогоплательщиков в «поддержку насилия», сочувствие жертвам в Израиле и еще раз солидарность с Палестиной (все посты удалены).

Вскоре организация потеряла ежегодные 150 тысяч частных пожертвований, а потом под угрозой оказалось и государственное финансирование. Тогда Торрес начал извиняться. Как ядовито отмечают местные газеты, ему понадобилось десять дней, чтобы убедиться в неправильной формулировке своих ощущений.

Крупные компании увольняют антисемитов. Иногда – в результате деятельности, которая ранее показалась бы подловатой: противники антисемитизма отслеживают антисемитские публикации в социальных сетях и стараются донести до работодателей имена и риторику авторов публикаций.

Скажете, стукачество? Вот Лара Коллаб, окончившая Колледж остеопатической медицины со степенью доктора медицины в 2018 году. Самая яркая цитата: «Я буду давать яхудам неправильные лекарства». Мы серьезно считаем, что такой доктор может заниматься медициной в стране с еврейским населением от 5 до 8 миллионов? Справедливости ради, ее лишили диплома еще несколько лет назад.

Профессор Лаура Маллен из Университета Северной Каролины написала в Х: «Если вы выгоните меня из дома, вспашете мои оливковые рощи и ограничите то, что осталось от моей семьи, нищим государством, которым вы управляете как тюрьмой под открытым небом, у меня может возникнуть соблазн расстрелять вашу танцевальную вечеринку».

Твит она удалила, и сама ушла в отставку, обвинив руководство университета, что ее не защитили. Дама заведовала кафедрой английского языка, литературы и писательского мастерства, что дало ей повод объяснить, что твит был «поэтичным и образным».

В Нью-Йорке Куруш Мистри, нефтяной аналитик в Freepoint Commodities, вместе с женой Шайлей Гуптой наклеивали на изображения заложников надписи «Оккупанты сталкиваются с последствиями». Пара идентифицирована. Корпорация в LinkedIn сообщила, что человека, вовлеченного в недавний антисемитский инцидент, больше нет с ними.

Вообще, наиболее распространенная на сегодня антиизраильская акция – срывать или заклеивать фото заложников. Нефтяной аналитик не постеснялся открыто оправдать практику заложничества. Но многим пока неудобно прямо высказать то, что им нравится, что сделал ХАМАС с израильтянами, тем более что жертвы – не только израильтяне. Поэтому единственный способ – отрицать преступления…

Помимо уже известных на поле борьбы с антисемитизмом Американского еврейского комитета и Антидиффамационной лиги, ежедневно мониторящей ситуацию, существует сайт «Миссия канарейки», собирающий информацию о людях, срывающих фотографии, выкрикивающих антисемитские лозунги, призывающих к убийству или изгнанию евреев, иногда нападающих физически.

Название миссии отсылает к периоду, когда птичку использовали в шахтах в качестве газоанализатора: если она беспокоилась или падала, значит, стало опасно. В базе «канарейки» несколько категорий антисемитов – студенты, преподаватели, профессионалы и организации. Огромное количество студентов и уже работающих медиков, преподавателей, социальных работников, юристов.

Во многих случаях профили в социальных сетях удалены. Не только по инициативе социальных сетей (они как раз весьма терпимы к антисемитам), просто это стало чревато последствиями. Некоторые герои уже потеряли работу. Хотя чаще, если речь идет о преподавателях, их работу приостанавливают, сохраняя заработную плату. Еще одна подробность. На сайте есть раздел «бывшие канарейки» – те, кто пришел в разум и отказался от ненависти к евреям и Израилю. И они все анонимны, ибо не без оснований опасаются травли со стороны бывших соратников.

Иногда применяется временная дисквалификация – так, генеральный прокурор Мэриленда отстранил от должности Зайнаб Чаудри, члена Комиссии по реагированию и предотвращению преступлений на почве ненависти, за публикацию в социальных сетях сообщений, связанных с Израилем. Что тут любопытно – заявление самой Чаудри, сообщившей, что она не жалеет ни об одном из своих постов.

Действия, которые совершают на антисемитском поле все вышеперечисленные организации, платформы, частные лица и не только они, – уже классифицированы. Законодательные механизмы тоже существуют.

Другой вопрос, что на данном этапе их применяют довольно слабо. Право на свободу слова и собраний для антиизраильских организаций в кампусах противоречит праву еврейских студентов на безопасность и открытую самоидентификацию. Преподаватель университета, кричащий на митинге в лицо еврейским студентам «с…ны дети, возвращайтесь домой, в Польшу!», открыто дискриминирует последних.

Недавно в интернете возникла пока довольно слабенькая инициатива, созданная по принципу BDS, но противоположного направления. Сайт stopdontshop.org позволяет фильтровать компании по категориям. Красный цвет– компании, поддерживающие ХАМАС и/или ненависть к еврейскому народу и нации. В их числе косметический бренд Huda Beauty или уже известный онлайн-магазин Shein. Аккаунты некоторых бизнесов, кстати, за антисемитизм уже заблокированы.

Департамент образования США опубликовал список высших учебных заведений и учреждений, находящихся под следствием в связи с предполагаемыми нарушениями в рамках усилий администрации Джо Байдена по устранению растущей дискриминации в школах.

Расследование, которое будет еженедельно обновляться на веб-сайте Управления по гражданским правам, направлено на рассмотрение «тревожного роста сообщений об антисемитизме, антимусульманской, антиарабской и других формах дискриминации» в школах после внезапных нападений палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. На сегодняшний день никаких отчетов на сайте ведомства обнаружить не удалось.

По ощущениям, всех совокупных и отдельных действий недостаточно. После 7 октября необходим новый этап стратегии, проблема – в политической воле, равно как и в том, что антиизраильские и явно антисемитские проявления всегда вызывают у властей опасения, что настроения перерастут в вооруженные столкновения.

А вот проеврейских агрессивных массовых акций в тех же США не происходило со времен Меира Кахане, поэтому их недовольства не боятся. В итоге – замкнутый круг, который приходится размыкать по сегментам, будь то деньги, должности или публичная дурная слава.

Нателла Болтянская, «Детали»

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