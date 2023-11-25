В Белостоке прошла акция солидарности с Анджеем Почобутом 25.11.2023, 10:58

Белорусских политзаключенных поддержали возле памятника легендарному Ежи Попелушко.

В Белостоке возле памятника Ежи Попелушко прошла очередная акция солидарности с журналистом Анджеем Почобутом и другими политзаключенными в Беларуси, передает «Радыё Рацыя».

Слова поддержки прозвучали не только в адрес политзаключенного журналиста, но и в адрес белорусского ксендза Генриха Акалатовича.

На этой неделе стало известно, что священник был задержан силовиками: ему грозит лишение свободы до 15 лет за «измену Родине».

К священнику не пускают адвоката, сведений о том, в каких условиях находится священник, тоже нет.

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