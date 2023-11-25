Минчанка заплатила «гадалкам» огромные деньги за «снятие порчи» 1 25.11.2023, 11:10

Отдала ноутбук и пыталась взять кредит.

Минчанка очень хотела снять с себя порчу, в чем ей усиленно помогали две «гадалки», сообщает пресс-служба МВД.

В Минске возле торгового центра к минчанке подошли две женщины и попросили у нее деньги. Когда женщина им отказала, они заявили, что на ней порча и предложили помочь. Как они убеждали минчанку — неизвестно, но в итоге та им поверила и привела к себе домой. Крупной суммы наличных у нее не было, поэтому она в качестве оплаты за «снятие порчи» передала им ноутбук стоимостью 2000 рублей.

«Гадалкам» стоило бы на этом остановиться, но нет: они вернулись к минчанке на следующий день. Женщине рассказали, что ритуал не помог, а для снятия порчи нужно больше денег — а точнее, 10 000 рублей. Минчанка бросилась в банки за кредитом. Обойдя несколько отделений и получив отказ, она взяла в кредит мобильный телефон стоимостью 6000 рублей, который передала аферисткам.

Спустя время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в милицию.

«Гадалок» нашли — ими оказались ранее судимые за кражи и мошенничества минчанки 22 и 40 лет.

Ноутбук и телефон, которые передала им минчанка, они продали, а деньги потратили.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».