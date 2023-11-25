Польские предприниматели выступили против блокады границы с Украиной
- 25.11.2023, 11:21
Украина воюет не только за себя.
Международное объединение польских предпринимателей в Украине выразило свой протест в связи с блокадой границ и продолжением акции группы польских перевозчиков на польско-украинской границе.
Текст заявления польских предпринимателей публикует Charter97.org:
— Как предприниматели, ведущие бизнес по обе стороны границы, мы даем реальную оценку масштаба протестов по сравнению со шкалой потерь польских компаний в результате:
- снижения товарооборота,
- штрафов по условиям договоров — за невозможность вовремя доставить товар нашим покупателям,
- отказов от участия в торгах из-за отсутствия товаров,
- отказов от инвестиций, их замораживания или аннулирования,
- потеря имиджа и потеря статуса надежных деловых партнеров и гарантированных поставщиков.
Сокращение товарооборота означает резкое снижение уплаченных налогов, чего не должно быть в нынешней кризисной ситуации для польского и украинского государств.
Украина воюет. Это отчаянная борьба в одиночку за существование нации. Мы, как предприниматели, поддерживаем многие гуманитарные проекты в Украине, общаемся с людьми, нанимаем, сотрудничаем и понимаем важность этой борьбы и всего исторического контекста, помня при этом о нашем собственном непростом пути к независимой и демократической Польше, в том числе к свободной рыночной экономике.
Стратегическим для польского государства является партнерство с Украиной и удержание фронта подальше от наших границ.
Польские и украинский государственные органы должны немедленно принять все возможные меры для разблокирования грузопотока между Украиной и Польшей.
Сайт Charter97.org напоминает, что польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной с 6 ноября. Они заблокировали три пункта пропуска для проезда грузового транспорта: Корчева — Краковец, Гребенное — Рава-Русская и Дорогуск — Ягодин. 22 ноября блокаду пункта пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе продлили до 1 февраля 2024 года.