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Польские предприниматели выступили против блокады границы с Украиной

  • 25.11.2023, 11:21
Польские предприниматели выступили против блокады границы с Украиной

Украина воюет не только за себя.

Международное объединение польских предпринимателей в Украине выразило свой протест в связи с блокадой границ и продолжением акции группы польских перевозчиков на польско-украинской границе.

Текст заявления польских предпринимателей публикует Charter97.org:

— Как предприниматели, ведущие бизнес по обе стороны границы, мы даем реальную оценку масштаба протестов по сравнению со шкалой потерь польских компаний в результате:

- снижения товарооборота,

- штрафов по условиям договоров — за невозможность вовремя доставить товар нашим покупателям,

- отказов от участия в торгах из-за отсутствия товаров,

- отказов от инвестиций, их замораживания или аннулирования,

- потеря имиджа и потеря статуса надежных деловых партнеров и гарантированных поставщиков.

Сокращение товарооборота означает резкое снижение уплаченных налогов, чего не должно быть в нынешней кризисной ситуации для польского и украинского государств.

Украина воюет. Это отчаянная борьба в одиночку за существование нации. Мы, как предприниматели, поддерживаем многие гуманитарные проекты в Украине, общаемся с людьми, нанимаем, сотрудничаем и понимаем важность этой борьбы и всего исторического контекста, помня при этом о нашем собственном непростом пути к независимой и демократической Польше, в том числе к свободной рыночной экономике.

Стратегическим для польского государства является партнерство с Украиной и удержание фронта подальше от наших границ.

Польские и украинский государственные органы должны немедленно принять все возможные меры для разблокирования грузопотока между Украиной и Польшей.

Сайт Charter97.org напоминает, что польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной с 6 ноября. Они заблокировали три пункта пропуска для проезда грузового транспорта: Корчева — Краковец, Гребенное — Рава-Русская и Дорогуск — Ягодин. 22 ноября блокаду пункта пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе продлили до 1 февраля 2024 года.

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