Польские предприниматели выступили против блокады границы с Украиной 25.11.2023, 11:21

Украина воюет не только за себя.

Международное объединение польских предпринимателей в Украине выразило свой протест в связи с блокадой границ и продолжением акции группы польских перевозчиков на польско-украинской границе.

Текст заявления польских предпринимателей публикует Charter97.org:

— Как предприниматели, ведущие бизнес по обе стороны границы, мы даем реальную оценку масштаба протестов по сравнению со шкалой потерь польских компаний в результате:

- снижения товарооборота,

- штрафов по условиям договоров — за невозможность вовремя доставить товар нашим покупателям,

- отказов от участия в торгах из-за отсутствия товаров,

- отказов от инвестиций, их замораживания или аннулирования,

- потеря имиджа и потеря статуса надежных деловых партнеров и гарантированных поставщиков.

Сокращение товарооборота означает резкое снижение уплаченных налогов, чего не должно быть в нынешней кризисной ситуации для польского и украинского государств.

Украина воюет. Это отчаянная борьба в одиночку за существование нации. Мы, как предприниматели, поддерживаем многие гуманитарные проекты в Украине, общаемся с людьми, нанимаем, сотрудничаем и понимаем важность этой борьбы и всего исторического контекста, помня при этом о нашем собственном непростом пути к независимой и демократической Польше, в том числе к свободной рыночной экономике.

Стратегическим для польского государства является партнерство с Украиной и удержание фронта подальше от наших границ.

Польские и украинский государственные органы должны немедленно принять все возможные меры для разблокирования грузопотока между Украиной и Польшей.

Сайт Charter97.org напоминает, что польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной с 6 ноября. Они заблокировали три пункта пропуска для проезда грузового транспорта: Корчева — Краковец, Гребенное — Рава-Русская и Дорогуск — Ягодин. 22 ноября блокаду пункта пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе продлили до 1 февраля 2024 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу