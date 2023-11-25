Офицер ВСУ: Россияне пошли в психическую атаку на Авдеевку

Офицер ВСУ: Россияне пошли в психическую атаку на Авдеевку1
- 25.11.2023, 11:37
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Оккупанты штурмуют «в лоб».
Ситуация вблизи Авдеевки стабильно беспокойна, атаки продолжаются постоянно, однако с разной интенсивностью.
Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире «Радио Свобода» заявил, что российские оккупанты штурмуют Авдеевку «в лоб», и это выглядит как «психическая атака», передает Цензор.НЕТ.
«На всех направлениях они давят, делают попытки захвата. Сейчас они более широким клином влево и вправо штурмуют. К тому же начали штурмовать прямо в лоб саму Авдеевку. Выглядит как психическая атака», – сказал он.
По его словам, ранее подобных атак украинские военные не наблюдали. Ситуация вблизи города стабильно беспокойна, атаки продолжаются постоянно, однако с разной интенсивностью.
Отвечая на вопрос, в связи с чем меняется интенсивность штурмов, Цехоцкий сказал: «Видимо, из тех идиотских политических задач и сроков, которые им ставит их командование».