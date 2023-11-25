«Это очень поразило Путина» 2 25.11.2023, 11:53

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Глава РФ до сих пор не может оправиться от удара.

Выборы в России – это обычная формальность. Но все же у Путина есть страх перед голосованием.

Об этом «24 Каналу» рассказала председатель благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, отметив, что Путин волнуется перед выборами. Есть одна вещь, из-за которой он переживает.

Какие проблемы есть у Путина

Как заметила Романова, Путину нужно чувство легитимности. Он чувствует ее потерянной из-за попытки мятежа от владельца «Вагнера» Евгения Пригожина. Тогда вообще никто не вышел ни в поддержку Путина, ни в его защиту.

«Это очень его поразило. Ему нужен контакт с народом, который должен его обожать. Это свойственно любому престарелому президенту. Он не сентиментов ищет. Ему нужна энергетика», – сказала Романова.

При этом в России интересна ситуация по отношению к власти. Можно упомянуть здесь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Перед отставкой его рейтинг доверия составлял около 75%. Сразу после отставки – около 5%. Это говорит о том, что россияне любят власть, а не людей во власти и их поступки.

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