Глава СБУ: Крымский мост обречен
- 25.11.2023, 12:03
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В ближайшее время будет много «сюрпризов».
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Крымский мост, возведенный российскими оккупантами, обречен. Он анонсировал множество сюрпризов, которые будут касаться как незаконной переправы, так и других вражеских объектов.
Соответствующее заявление Малюк сделал в документальном фильме «СБУ. Спецоперации победы». Он рассказал, как СБУ атаковала Крымский мост, в том числе и с помощью морских дронов «Sea Baby». По его словам, эти атаки являются настоящей пощечиной России и ее диктатору Владимиру Путину.
«Мы разрушили миф о непобедимости РФ. Это страна-фейк. Мост обречен. Дальше будет много сюрпризов и не только относительно Крымского моста», – сказал Малюк.
Он напомнил, что впервые мост был атакован 8 октября прошлого года. Вторая «бавовна» посетила переправу 17 июля 2023 года, тогда были применены надводные дроны. Сверхважная для противника переправа, по которой он привык удобно переправлять свое оружие и солдат, была повреждена.
Россияне всеми силами пытались доказать всему миру, что Крымский мост, на охрану которого потратили 1 миллиард долларов, якобы является самым защищенным сооружением в мире. Однако морские дроны СБУ успешно доказали обратное, а также перерезали эту логистическую артерию врага. Из-за этого оккупанты вынуждены перевозить вооружение для своих подразделений паромами.
«Мы фактически перевернули философию военно-морских операций», – отметил Малюк.
Он добавил, что «Sea Baby», созданные СБУ, это не просто военно-морские дроны. По его словам, это многоцелевая платформа, которая сейчас очень активно используется для защиты Украины.