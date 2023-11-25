Стало известно, фурам из каких стран можно заезжать в пункты перецепки в Беларуси 2 25.11.2023, 12:33

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Их всего две.

Министерство транспорта определило страны, чьи грузовые автомобили и тягачи с 26 ноября могут заезжать в пункты для перецепки и перегрузки на территории Беларуси.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В перечень государств, грузовым автомобилям и тягачам, зарегистрированным в которых, разрешается въезд в специально установленные места для совершения грузовых операций и (или) перецепки вошли всего две страны: Беларусь и Россия.

Въезд в специально установленные места для грузовых операций и перецепки разрешен грузовым автомобилям и тягачам, прицепам (полуприцепам) также разрешен:

следующим из автодорожных пунктов пропуска, расположенных на таможенной границе Евразийского экономического союза;

осуществляющим доставку в такие специально установленные места товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита в Евразийском экономическом союзе.

Напомним, Беларусь с 16 апреля 2022 года запретила въезжать в страну автоперевозчикам, зарегистрированным в ЕС. Государственный таможенный комитет определил 14 пунктов пропуска, через которые европейские грузовики могут следовать в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки. Позже, в ответ на закрытие пунктов пропуска Польшей, в Минтрансе разрешили въезд в Беларусь для перецепки только с территории своей страны.

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