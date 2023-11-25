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Разъяренная толпа казнила двух палестинцев, заподозрив их в сотрудничестве с Израилем

  • 25.11.2023, 12:37
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Разъяренная толпа казнила двух палестинцев, заподозрив их в сотрудничестве с Израилем

Расправу снимали на мобильные телефоны.

Разъяренная толпа в Туль-Кареме убила двух палестинцев, заподозрив их в сотрудничестве с Израилем.

Об этом сообщают утром в субботу, 25 ноября, «Детали» со ссылкой на The Jerusalem Post. На палестинских сайтах и в социальных сетях говорится о казни двух молодых палестинцев местной террористической группировкой.

Из разрозненных сообщений вырисовывается такая картина. Заподозренных в сотрудничестве с Израилем связали. Затем выстрелили им сначала в ноги, потом в голову. И уже после этого толпа глумилась над трупами, подводили детей, которые пинали тела убитых и плевали в них. В конце концов, растерзанные трупы повесили на электрический столб. Толпа снимала все это на мобильные телефоны.

В заявлении местных террористов по этому поводу говорится, что эти двое якобы «передали ЦАХАЛу информацию», которая позволила ликвидировать террористическую ячейку.

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