Разъяренная толпа казнила двух палестинцев, заподозрив их в сотрудничестве с Израилем 25.11.2023, 12:37

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Расправу снимали на мобильные телефоны.

Разъяренная толпа в Туль-Кареме убила двух палестинцев, заподозрив их в сотрудничестве с Израилем.

Об этом сообщают утром в субботу, 25 ноября, «Детали» со ссылкой на The Jerusalem Post. На палестинских сайтах и в социальных сетях говорится о казни двух молодых палестинцев местной террористической группировкой.

Из разрозненных сообщений вырисовывается такая картина. Заподозренных в сотрудничестве с Израилем связали. Затем выстрелили им сначала в ноги, потом в голову. И уже после этого толпа глумилась над трупами, подводили детей, которые пинали тела убитых и плевали в них. В конце концов, растерзанные трупы повесили на электрический столб. Толпа снимала все это на мобильные телефоны.

В заявлении местных террористов по этому поводу говорится, что эти двое якобы «передали ЦАХАЛу информацию», которая позволила ликвидировать террористическую ячейку.

לפחות 3 הוצאות להורג הלילה בטול כרם וג'נין בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל. נסיון העבר מלמד שפעמים רבות יש טעויות בזיהוי, סגירת חשבונות על דברים אחרים ולעיתים לא. זה לא משנה את העובדה שאת התמונות האלה צריכה ישראל להציג בכל נציגות דיפלומטית אפשרית ובנוסף הן מייצגות את אווירת המלחמה… pic.twitter.com/2WqQt52drH — טל לב רם (@tallevram) November 25, 2023

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