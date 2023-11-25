«Даже деревянные солдаты Урфина Джюса справятся лучше»
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 25.11.2023, 12:53
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Неоднозначное заявление вышло — с двойным дном.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа РФ Наталья Комарова решила занять первое место в конкурсе подхалимов Путина и предложила оставить его одного, заменив остальных чиновников нейросетями:
«Чтобы поменьше было чиновников. Есть президент — и хватит. А остальные пусть другим делом занимаются. И вот тут эти нейросети, мне кажется, были бы крайне полезны».
Действительно, зачем нужны «плохие бояре» при «хорошем царе»? Только мешают.
Но с другой стороны, а на кого же тогда все грехи списывать? Придется Путину ответственность на себя брать, а он этого ой как не любит.
Неоднозначное заявление вышло… С двойным дном. То ли государственную награду вручать, то ли статус иноагента присваивать.
НейроЖириновского уже запустили, теперь население плавно начинают готовить к скорому «замещению» и остальных старцев.
А если серьезно, то нейросетями можно заменить абсолютно всю российскую элитку, включая престарелого «вождя».
Да даже деревянные солдаты Урфина Джюса справятся лучше — от них хотя бы вреда не будет.
«В НейроРФ шел 2074 год, на президентских выборах уверенную победу с результатом 78 % одержал НейроПутин, а за второе место развернулась нешуточная борьба между НейроЗюгановым и НейроЖириновским. НейроЯвлинский набрал достойные 1,05 %, чем остался несказанно рад. НейроПамфиловой нарушений выявлено не было».
Телеграм-канал «Запретное мнение»