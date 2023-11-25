«Даже деревянные солдаты Урфина Джюса справятся лучше» Телеграм-канал «Запретное мнение»

25.11.2023, 12:53

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Неоднозначное заявление вышло — с двойным дном.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа РФ Наталья Комарова решила занять первое место в конкурсе подхалимов Путина и предложила оставить его одного, заменив остальных чиновников нейросетями:

«Чтобы поменьше было чиновников. Есть президент — и хватит. А остальные пусть другим делом занимаются. И вот тут эти нейросети, мне кажется, были бы крайне полезны».

Действительно, зачем нужны «плохие бояре» при «хорошем царе»? Только мешают.

Но с другой стороны, а на кого же тогда все грехи списывать? Придется Путину ответственность на себя брать, а он этого ой как не любит.

Неоднозначное заявление вышло… С двойным дном. То ли государственную награду вручать, то ли статус иноагента присваивать.

НейроЖириновского уже запустили, теперь население плавно начинают готовить к скорому «замещению» и остальных старцев.

А если серьезно, то нейросетями можно заменить абсолютно всю российскую элитку, включая престарелого «вождя».

Да даже деревянные солдаты Урфина Джюса справятся лучше — от них хотя бы вреда не будет.

«В НейроРФ шел 2074 год, на президентских выборах уверенную победу с результатом 78 % одержал НейроПутин, а за второе место развернулась нешуточная борьба между НейроЗюгановым и НейроЖириновским. НейроЯвлинский набрал достойные 1,05 %, чем остался несказанно рад. НейроПамфиловой нарушений выявлено не было».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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