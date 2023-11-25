Z-пропагандист показал разгромленную колонну войск РФ под Авдеевкой 4 25.11.2023, 13:04

3,176

И вызвал бурю негодования в России.

Авдеевка за месяц лобовых штурмов превратилась в братскую могилу для оккупационной армии РФ. Россияне там несут колоссальные потери, что пытается замалчивать высшее военное руководство РФ.

Однако масштаб катастрофы настолько велик, что о нем начали говорить отдельные Z-военкоры, в частности Романов.

Он опубликовал кадры сожженной колонны ВС РФ на Авдеевском направлении, передает Диалог.UA.

«Ноябрь 2023. Р-н Авдеевки… У успехов на направлении есть цена. И она очень высока», - написал пропагандист.

Он снял на видео большую колонну боевой техники, которая направлялась на штурм украинского укрепрайона и была уничтожена. Машины сожжены.

«Российский «военкор» Романов вызвал гнев своих подписчиков, опубликовав это видео», — отметил украинский журналист Юрий Бутусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».