Историк: Путин планировал разделить Украину на три части

Историк: Путин планировал разделить Украину на три части1
- 25.11.2023, 13:18
- 1,196
На одной из частей предполагался «белорусский сценарий».
Глава РФ Владимир Путин собирался разделить Украину на три части.
Такое мнение высказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV.
«План Путина состоял из трех частей. Первая часть заключалась в том, что вся так называемая Новороссия, русскоязычная часть (Украина - ред.), будет присоединена к России. Условно говоря, Харьков - Умань, юго-восток будет аннексирован Россией как Новороссия», - заявил Грицак.
В то же время профессор убежден, что Запад Украины Путина не интересовал и не интересует до сих пор. Более того, он считает западную часть Украины «токсичной территорией».
Из остальных территорий Путин планировал создать «некий украинский вариант Беларуси - Малороссия, где в Киеве будет свой президент», с «более человеческим лицом, чем Янукович», но гораздо более лояльный и управляемый.
«Некий уменьшенный вариант Беларуси. Аграрный, без крупной промышленности, без западных территорий. И вполне под влиянием. Этакое кукольное государство. Mapped state (нанесенное на карту государство - ред.) под руководством Кремля», - отметил Грицак.
Одним из вариантов путинского плана было отдать западные регионы Украины Польше.