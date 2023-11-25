Израиль показал, куда на самом деле ведут туннели ХАМАСа под больницей «Шифа» 25.11.2023, 13:38

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Видеофакт.

Военные Израиля показали карту подземных маршрутов, проложенных боевиками на территории комплекса.

Представители ЦАХАЛа продемонстрировали общественности видеозапись, на которой можно увидеть точный путь тоннелей, построенных боевиками террористической группировки ХАМАС пол больницей Аль-Шифа в Секторе Газа.

Об этом пишет «HAARETZ».

Al-Shifa Hospital from above

Hamas terror complex below

Hamas hides behind hospitals

And here’s the drone footage

That incontrovertibly proves it

Hamas wages war from hospitals

Will the world condemn Hamas? pic.twitter.com/xvvqErP0t1 — Israel Defense Forces (@IDF) November 22, 2023

Отмечается, что 160-метровые туннели находятся под северо-восточной частью данного медицинского комплекса. На кадрах можно увидеть, что боевики провели масштабную работу над созданием данной подземной сети.

Боевики террористической группировки ХАМАС сделали из гражданского объекта свою ключевую базу. Больница Ал-Шифа была одной из главных целей ЦАХАла с первых дней войны. По словам официального представителя израильской армии, бригадный генерал Даниэль Хагари в первые дни боевых действий заявил, что войска имеют точную информацию об использовании террористами этого комплекса как штаб-квартиру.

После того как ЦАХАЛ провел на территории «Шифы» ограниченную операцию, Хагари обнародовал в сети первые материалы, подтверждающие его заявления. В армии не исключают, что в этом медицинском комплексе есть еще дополнительные туннели и оборудование ХАМАСа.