В Минске инструктор устроил ученику искусственный занос: эпичная реакция попала на видео 25.11.2023, 14:06

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Ролик за два дня собрал 1,2 миллиона просмотров.

Минский автоинструктор Дмитрий во время учебного выезда в город решил немного усложнить задачу своему ученику и устроил ему искуственный занос. Ролик с реакцией последнего за два дня собрал 1,2 миллиона просмотров.

Ролик выложили два дня назад, он снят в машине. Из разговора инструктора и ученика понятно, что последний едет на скорости 20 км/ч. В какой-то момент машину слегка заносит вправо. После этого между мужчинами происходит следующий диалог.

— Чуть-чуть занос, — комментирует инструктор.

— А еще опасно! — восклицает водитель.

— Это если чуть-чуть занос. Видел, на какой скорости может быть?

— 20, я 20 ехал! Почему занесло? Резко завернул?

— Нет, это я тебе искусственно сделал занос. Проверить, что будет на двадцати. Видел, как ты очканул?

— Не очканул, обо***ся! — в шоке говорит неопытный водитель.

Видео набрало 1,2 млн просмотров за два дня.

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