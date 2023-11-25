Боевик «ДНР» перешел на сторону ВСУ, насмотревшись на «русский мир» в Токмаке 25.11.2023, 14:19

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После этого российский неонацист Мильчаков обрушился на Кремль и Кадырова.

Экс-главарь российской неонацистской группировки «Русич», воюющей в составе оккупационной армии РФ против Украины, Алексей Мильчаков заявил, что некогда лояльные Москве украинцы переходят на сторону ВСУ, увидев, что собой представляет «русский мир» на самом деле.

Громкое заявление он сделал в интервью российским пропагандистам.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Неонацист Мильчаков пожаловался, что один из его знакомых боевиков «ДНР» перешел на сторону украинской армии после того, как увидел, что Москва передает оккупированные территории Украины во владение кавказцев.

«Вот, например, был у меня знакомый. Он был в «ополчении» Донбасса в 14-м году, с Запорожья. А сейчас он на той стороне воюет. Он прямо сказал: «Я увидел, кто ко мне в Токмак приехал, что это ходячий Кавказ, с (плохим - ред.) отношением к людям, женщинам». И он перешел на ту сторону. Мне жалко», - заявил Мильчаков.

Он раскритиковал Кремль за «национальную политику», в рамках которой выходцы из Ближнего Востока наводняют Россию.

«Посмотри на реакцию украинцев, когда Рамзан Ахматыч (Кадыров - ред.) сказал, что Одесса будет присоединена к Чечне. Ты думаешь, одесситы этому рады были? Естественно, это только провоцировало их брать оружие в руки», - сказал Мильчаков.

Напомним, что Мильчаков воюет против Украины на стороне РФ с 2014 года. Этот персонаж не только открыто называет себя нацистом.

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