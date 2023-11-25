С курсом евро в Белоруси сложилась нетипичная ситуация 25.11.2023, 14:23

Белорусы могут на этом заработать.

Доллар и евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи на этой неделе то дешевели, то дорожали.

Сайт zerkalo.io посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,14 рубля («Банк БелВЭБ», «Сбер Банк»), а ниже всего — 3,118 рубля («Банк Решение», «БНБ-Банк», «БСБ Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк — 3,106 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,43 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк Решение» (3,389 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк» — 3,39 рубля.

С курсами евро возникла нетипичная ситуация: в одном из банков («Банк Решение») курс продажи ниже, чем курс покупки в некоторых других. Однако заработать на такой разбежке получится небольшие суммы. К примеру, если сдать в «Банк Решение» 1000 евро, а затем купить такую же сумму в «БНБ-Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк», то «навар» составит 1 евро.

Курс покупки российского рубля выше всего в «БНБ-Банк» и «Статусбанк» — 3,476 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,55 рубля за 100 российских рублей («МТБанк»), а самый низкий — 3,488 рубля («РРБ-Банк»).

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