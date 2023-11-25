Большая группа оккупантов сдалась в плен под Авдеевкой 25.11.2023, 14:39

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Военные РФ вышли ночью с поднятыми руками.

Российские оккупанты под Авдеевкой на Донетчине начали сдаваться в плен украинским защитникам. За прошедшую ночь «выбрали жизнь» около десяти военных армии РФ.

Об этом рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона 25 ноября.

«Российские оккупанты начали сдаваться в плен. Вчера на Донетчине три человека «выбрали жизнь», и сегодня ночью, есть информация, еще до десятка оккупантов сдались в плен», – сказал он.

Военный добавил, что враг уменьшил количество авиаударов в четыре раза по сравнению с позапрошлыми сутками, однако остается высокой активность пехоты.

В частности, вблизи Авдеевки воины ВСУ отразили 30 атак.

Бронетехнику противник применяет редко, потому что очень много потерял ее во время «третьей волны», которая началась несколько дней назад.

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