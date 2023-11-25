Метод стакана: как легко и быстро почистить стиральную машину 1 25.11.2023, 14:47

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Назван самый простой способ.

Пренебрегая уходом за стиральной машиной, можно значительно сократить срок ее эксплуатации. На самом деле прибор становится достаточно грязным после удаления пятен из одежды, полотенец и постельного белья.

В особо запущенных случаях от стиральной машины может ощущаться даже неприятный запах. Издание Lifehacker рассказало о самом простом способе, который поможет эффективно очистить стиральную машину и предотвратить поломки.

Почему нужно чистить стиральную машину

Причины необходимости чистки стиральной машины выходят за пределы эстетики и запахов. Остатки мыла и химических веществ из стирального средства, а также все, что есть на вашей одежде – от грязи до катышек, – могут создать неприятную пленку внутри. Это не только может влиять на работу механизма, но и становится причиной распространения бактерий.

Эффективное чистящее средство

Не нужно ничего придумывать – пригодятся, как всегда, подручные ингредиенты. Самый простой способ – вылить стакан уксуса прямо в барабан и запустить горячую пустую стирку. Это всегда хорошо работает для дезинфекции и удаления неприятных запахов.

В более сложных случаях пригодится сода. Можно насыпать ее в лоток для смягчителя или добавить сразу в барабан и запустить пустой цикл при горячей температуре.

Лайфхак с содой и уксусом работает очень эффективно. Барабан стиральной машинки будет буквально сиять от чистоты. Эти два ингредиента нейтрализуют запахи лучше, чем любые химические кондиционеры или ароматизаторы.

После стирки следует оставить машину открытой, чтобы она проветрилась и полностью высохла после цикла очистки.

Важная оговорка: сода и уксус помогут очистить поверхности, однако периодически следует проверять и фильтр. Будьте готовы к тому, что он будет грязным: от затхлой старой воды до ворсинок и волос. Очищать фильтр следует мягким мылом и водой, и делать это нужно как минимум раз в три месяца.

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