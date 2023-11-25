«Здесь была наша группа «Солнышко» 1 25.11.2023, 14:53

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Появилось видео из детсада в Киеве, куда Россия ударила «Шахедом».

В результате массированной атаки вражеских Shahed в одном из районов Киева разрушен детский сад.

Об этом сообщает телеканал «Эспрессо».

По словам журналистов, во время массированной атаки ВС РФ с начала полномасштабного вторжения пострадал детский сад в Соломенском районе Киева.

В результате падения обломков иранских дронов-камикадзе Shahed частично разрушено здание учебного заведения. Преподаватели рассказали, что больше всего пострадала часть, в которой время проводили дети из группы «Солнышко». Одна из работниц даже не смогла сдержать слезы из-за масштабов разрушения здания.

Директор учебного заведения пыталась успокоить коллегу и напомнила, что в результате вражеской атаки никто, к счастью, не пострадал, а само здание со временем отремонтируют.

В комментарии журналистам директор рассказала о реакции военнослужащих, которые после падения обломков приехали в детский сад.

«Никто не пострадал из людей, это во-первых. А во-вторых, приехали военные и сказали: «Извините, что не уберегли ваш детский сад». Это настолько было трогательно, настолько задело душу, даже хотелось плакать», - добавила директор во время общения с журналистами.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки. Возле пострадавших домов экстренные службы обустроили мобильный штаб, где жители изуродованных домов могут получить помощь и выпить горячие напитки.

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