«Здесь была наша группа «Солнышко»1
- 25.11.2023, 14:53
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Появилось видео из детсада в Киеве, куда Россия ударила «Шахедом».
В результате массированной атаки вражеских Shahed в одном из районов Киева разрушен детский сад.
Об этом сообщает телеканал «Эспрессо».
По словам журналистов, во время массированной атаки ВС РФ с начала полномасштабного вторжения пострадал детский сад в Соломенском районе Киева.
В результате падения обломков иранских дронов-камикадзе Shahed частично разрушено здание учебного заведения. Преподаватели рассказали, что больше всего пострадала часть, в которой время проводили дети из группы «Солнышко». Одна из работниц даже не смогла сдержать слезы из-за масштабов разрушения здания.
Директор учебного заведения пыталась успокоить коллегу и напомнила, что в результате вражеской атаки никто, к счастью, не пострадал, а само здание со временем отремонтируют.
В комментарии журналистам директор рассказала о реакции военнослужащих, которые после падения обломков приехали в детский сад.
«Никто не пострадал из людей, это во-первых. А во-вторых, приехали военные и сказали: «Извините, что не уберегли ваш детский сад». Это настолько было трогательно, настолько задело душу, даже хотелось плакать», - добавила директор во время общения с журналистами.
На обнародованных кадрах можно увидеть, что работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки. Возле пострадавших домов экстренные службы обустроили мобильный штаб, где жители изуродованных домов могут получить помощь и выпить горячие напитки.