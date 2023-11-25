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Самолет Пекин - Минск совершил странный маневр над Борисовом и залетел в Польшу

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  • 25.11.2023, 14:57
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Самолет Пекин - Минск совершил странный маневр над Борисовом и залетел в Польшу

Что произошло?

Самолет Air China, летящий из Пекина в Минск, совершил странный маневр над Борисовом.

Об этом сообщает белорусский ресурс «От винта».

Позже борт и вовсе оказался в воздушном пространстве Польши.

К полуночи «китаец» все же добрался до Минска.

Предварительная причина виражей в небе – самолет не смог сесть в Минске сразу из-за сложных погодных условий. Кроме того, его посадке мешали правительственные борта, готовящиеся к вылету.

Топлива у «китайца» оставалось не много, поэтому он и ушел на Варшаву. Аэропорты Гомеля и Бреста им не рассматривались как запасные.

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