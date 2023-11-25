Главная дилемма Путина Владимир Пастухов

25.11.2023, 15:06

Тут нужен хороший психоаналитик.

Эксперты никак не могут найти объяснение тому упорству, с которым МО РФ ведет наступление на Авдеевку, где Россия в очередной раз штурмует в лоб хорошо укрепленную и глубоко эшелонированную оборону ВСУ, неся значительные потери.

Мне кажется, что тут мог бы помочь хороший психоаналитик. Все объясняется коллективным комплексом неполноценности русского Генштаба. Ведь Пригожин Бахмут взял, несмотря ни на что, значит, и принявшее его наследство Минобороны должно взять Авдеевку во что бы то ни стало. Они соревнуются теперь уже с тенью Пригожина. Он не может остаться самым крутым героем в мифологии этой войны. Авдеевка должна затмить Бахмут. В некотором смысле, возможно, так оно и будет. По числу трупов.

Если принять все нынешние тренды как константу и исключить «прилеты» как черных, так и белых лебедей (прорывов на фронте, революций, переворотов, техногенных катастроф и прочих плохо предсказуемых событий), то не позднее конца весны перед российским руководством встанет дилемма: либо соглашение о перемирии, либо новая мобилизация.

В принципе, и то, и другое возможно. И у того, и у другого есть свои отрицательные стороны. Перемирие – возврат к рутинной, довоенной повестке со всей ее постылой коррупционно-социальной проблематикой. Новая мобилизация – подрыв нынешней весьма комфортной идеологической базы войны, которая все время идет где-то рядом, но не бросается в глаза.

И в том, и в другом случае следующим логичным стабилизирующим шагом властей выглядело бы углубление внутреннего раскола, начало массовой охоты на ведьм и перенос акцента с внешних врагов на внутренних. Впрочем, к этому и так все идет естественным путем.

Владимир Пастухов, t.me

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