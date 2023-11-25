Украинские морские дроны устроили сафари на российский фрегат «Адмирал Эсссен» 25.11.2023, 15:13

Неизвестные детали атаки на Крымский мост.

Во время атаки морскими дронами на Крымский мост в июле нынешнего года сотрудники СБУ пытались также поразить российский фрегат «Адмирал Эссен». Об этом сотрудники Службы рассказали в документальном фильме «СБУ. Спецоперации победы».

Сообщается, что в атаке участвовали пять дронов модели Sea Baby («Морской малыш»), которые двигались двумя группами: два — впереди, три — сзади. Когда россияне заметили атаку и подняли в небо Су-27, в штабе решили сделать крюк.

Когда «малыши» изменили маршрут, появилась информация, что на пути был фрегат «Адмирал Эссен».

«Это очень приоритетная цель для нас, и в какой-то момент коллектив начал колебаться и думать, а не пойти ли на «Эссен». Да, мы облизывались на «Эссен». Но обошли его на расстоянии 1,5 километра. Потому что у нас была четкая задача Верховного главнокомандующего. К тому же на самом корабле уже в то время знали о существовании у нас морских дронов и следили», — рассказал руководитель СБУ Василий Малюк.

По его словам, группа дронов, которая шла в арьергарде, уже не имела достаточно топлива, чтобы добраться до Крымского моста, поэтому ее решили использовать для атаки на «Эссен». Другие два дрона продолжили лететь в направлении моста.

Но догнать фрегат Sea Baby не удалось, потому что корабль уплыл в бухту в Новороссийске. Поэтому в СБУ решили «самоликвидировать» эту группу из трех дронов возле Ялты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».