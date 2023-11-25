ВСУ сожгли «непобедимый» российский танк «Прорыв» во время наступления на левом берегу Днепра 25.11.2023, 15:28

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Технику уничтожили в районе населенного пункта Крынки.

Украинские военнослужащие продолжают систематическое уничтожение российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. Враг несет потери не только в личном составе, но и в технике.

Накануне украинские защитники превратили в металлолом российский танк Т-90М «Прорыв». Об этом в Telegram сообщил журналист Юрий Бутусов.

Силы обороны Украины уничтожили танк в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. По словам Бутусова, вражескую технику удалось сжечь благодаря работе БПЛА 14-го отдельного полка Вооруженных сил Украины.

Кадры аэроразведки показали, что от российского танка остался только обгорелый корпус. Экипаж вражеской машины, очевидно, также был уничтожен.

Стоит отметить, что кремлевская пропаганда постоянно рассказывает, что Т-90М «Прорыв» якобы «неуязвим и непобедим» в бою.

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