В Минздраве подтвердили трагедию в детской инфекционной больнице в Минске 5 25.11.2023, 15:35

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Но сказали, что «все не так».

На прошлой неделе читатель «Зеркала» написал в редакцию о трагедии в минской детской инфекционной клинической больнице: двое погибших детей и еще несколько в тяжелом состоянии. Причина, по его информации, могла быть в некачественном физрастворе. Позвонили с вопросом об инциденте на прямую линию Министерства здравоохранения и рассказываем, что удалось узнать.

С вопросом о детских смертях в инфекционной больнице журналистка издания как обычная гражданка позвонила на прямую линию Минздрава.

— Говорят, что в детской инфекционной больнице было несколько там смертей. То ли из-за то ли врачебной ошибки, то ли из-за некачественных препаратов. Нигде информации об этом нет, а у меня самой ребенок маленький. И если у нас в больнице вот так дети умирают непонятно из-за чего, то как-то не очень спокойно от этого.

— Врачебной ошибки там не было. На настоящий момент идет следствие, поэтому я вам многого не скажу. Но следствие идет не по поводу врачебной ошибки, а как раз для того, чтобы подтвердить, что ее не было. Это стандартный классический момент. И у страха глаза велики. На самом деле, действительно произошла нежелательная реакция на лекарственный препарат, был анафилактический шок. И так случилось с девочкой. Но там были другие вопросы, она не была совсем здорова. Поэтому, так скажем, большая часть из того, что вам сказали, не совсем правда. И вопрос там абсолютно не во врачебной ошибке.

— То есть там не перепутали лекарство? А как тогда все это случилось?

— Там вопрос идет об анафилактическом шоке. (Острая аллергическая реакция, может привести к смерти в течение нескольких минут или часов. Может возникать в том числе при введении лекарств, однако данных об анафилактическом шоке, вызванном калием, нам найти не удалось. — Прим. ред.) А информации в открытом доступе вы не найдете, потому что пока не закончено полностью следствие, ничего не разглашают. И в данном случае там очень много слухов, потому что вы мне уже про два [случая смерти] рассказываете.

— Ну да, вот мне говорили, что несколько смертей, тяжелое состояние, потому что якобы лекарство не то дали, еще что.

— Скажу вам немножко данные предварительного следствия: про то, что дают не те препараты, точно не было. Предварительный вывод следствия звучит так, что помощь оказывалась в полном соответствии с требованиями.

Как рассказывал читатель «Зеркала», причина смерти и тяжелого состояния детей может быть в повышенном содержании калия в физрастворе. Похожую версию называл один из сотрудников больницы: причиной ухудшения состояния мог стать калий, который ввели детям, но дело было не в проблеме с качеством препарата. Как рассказывал собеседник, детям поставили капельницы с калием вместо глюкозы, перепутав упаковки, которые теперь стали производить одного цвета. Передозировка калия может быть смертельной для человека, так как приводит к нарушению сердечного ритма.

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