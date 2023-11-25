Пересчет «тунеядцев» и налоговые новшества: что изменится для белорусов в декабре 25.11.2023, 16:08

Нас ждут и новые цены на стоматологию.

С 1 декабря подорожают сигареты, некоторые — сразу на 30 копеек. В следующем месяце чиновники обновят базу «тунеядцев». Ближе к середине месяца заработает изменение от Минздрава по предельным тарифам на стоматологические услуги. Тем временем водители с 1 декабря смогут получить предупреждение или штраф за езду на автомобиле с летними шинами.

«Зеркало» составило подборку декабрьских изменений декабря, которые могут повлиять на толщину наших кошельков.

Перекличка «тунеядцев»

В декабре обновят базу «тунеядцев». Чтобы не попасть с сентября в нее, нужно было до 21 октября успеть предоставить комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость.

В базу попадут те, кто не сможет подтвердить занятость за третий квартал (июль-сентябрь). Документы надо предоставить до 21 октября.

Новшества по ценам на стоматологию

С 13 декабря заработает постановление Минздрава, которым вводят предельные максимальные тарифы на все виды стоматологических услуг. В ведомстве прогнозируют, что это позволит снизить цены на эти услуги.

Так, в Минздраве ожидают, что удаление молочного зуба в среднем станет дешевле на 33% (с 127 до 85,6 рубля), сложное удаление — на 42% (с 479 до 278 рублей), лечение среднего кариеса — на 47% (с 163 до 86,4 рубля).

Власти должны решить, продлевать ли социальные скидки

До конца нынешнего года ритейл будет предоставлять пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям 10-процентную социальную скидку на некоторые товары. К концу декабря чиновники должны определиться, продлевать ли эту скидку.

Водители могут получить штраф за летнюю резину

С 1 декабря водители могут получить предупреждение или штраф до одной базовой величины (37 рублей) за езду на автомобиле с летними шинами. Если же водителя остановят за эксплуатацию летних шин повторно, то сумма штрафа составит от 2 до 5 базовых величин (от 74 до 185 рублей).

Подорожают сигареты, некоторые — на 30 копеек

С 1 декабря подорожают некоторые марки сигарет. Цены на некоторые марки вырастут на 30 копеек. Поднимать стоимость сигарет собираются почти все производители и импортеры (кроме «Интер Тобакко»).

Узнаем, что будет с налогами в 2024-м

В конце декабря власти, как правило, сообщают, какие изменения вносят в Налоговый кодекс. Напомним, на 2024 год запланировано немало налоговых новшеств.

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