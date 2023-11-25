Игнат: Россияне использовали черные «шахеды» во время атаки на Киев 25.11.2023, 16:12

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Это новые реактивные дроны, представленные Ираном?

Россияне во время сегодняшней атаки дронов на Киев использовали «шахеды» черного цвета. Но это не были новые реактивные дроны, которые ранее представил Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

В сети появились фото обломков «шахедов», атаковавших сегодня Киев. На опубликованных кадрах видно, что дроны были черного цвета. В сети предположили, что россияне могли использовать новые иранские беспилотники.

«Это не реактивные (шахеды, - ред.). Иран показал перспективную модель этого «шахеда», неизвестно, в каком количестве их изготовляют и т.д., какова будет доля этого реактивного БПЛА", - сказал Игнат.

Спикер добавил, что россияне постоянно модернизируют «шахеды». Возможно, черный цвет был использован для того, чтобы усложнить работы украинской ПВО.

«Они и раньше совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и те, что делают сами, используя определенные композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет - понятно, почему», - добавил он.

Новые «шахеды»

Иран представил модернизированную версию своей гиперзвуковой ракеты «Фаттах» и новую версию беспилотников «шахед» на военной выставке в Тегеране. Реактивная версия Shahed-136 получила название Shahed-238.

Новый беспилотник имеет черный цвет. Это связывают с возможным применением радиопоглащающих материалов. Однако официального подтверждения этого нет.

Массированная атака на Киев

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе типа «Шахед». Украинские силы противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника. Главной целью россиян был Киев. Сегодняшняя атака «шахедов» на столицу Украины была самой масштабной с начала полномасштабной войны.

В столице Украины обломки сбитых дронов упали в нескольких районах, есть разрушения. Из-за обстрела Киева пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок.

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