В Витебске хотят построить флагшток, который обошелся Гомелю в $700 тысяч 2 25.11.2023, 16:23

Источник финансирования скрывается.

Витебский горисполком опубликовал 23 ноября «предварительное информирование граждан и юрлиц» о планируемом возведении флагштока на площади 1000-летия Витебска.

Проведение предварительного информирования запланировано на протяжении месяца — с 25 ноября по 25 декабря, а затем, еще в течение месяца, — проведение «общественного обсуждения».

Исходя из доступной информации «Флагшток» сравнил инициативу витебских властей со скандальным проектом по возведению флагштока в Гомеле.

Схожесть заключается в том, что оба объекта имеют идеологическую подоплеку.

А главное, что отличает инициативу в Витебске, — это проведение «общественного обсуждения» проекта. Напомним, гомельские чиновники, нарушив закон, не обсуждали с горожанами свою идею. Более того, узнав о такой инициативе гражданская общественность активно протестовала против несуразного проекта, однако власти к местным жителям не прислушались, хотя вынуждены были откладывать реализацию идеи. Гомельский флагшток не смог получить одобрение экспертизы, для его строительство пришлось проигнорировать многие документы, нормирующие охрану исторического центра.

Судя по всему, витебские чиновники учли ошибки гомельских коллег и решили создать подобие легальности процесса. Планы даже предусматривают номинальный «нулевой вариант» — отказ от возведения флагштока. Правда, чиновники считают, что такое решение «не позволит реализовать вышеуказанные цели и приведет к отсутствию зоны патриотического обогащения и отдыха населения».

Как и в случае с Гомелем выбран участок в историческом центре города на набережной Двины. Это территория бывшего витебского замка, там сейчас размещается миниатюрная Благовещенская церковь XII века. В отличие от Гомеля предполагается широкая открытая площадка, обозреваемая с огромного расстояния.

Высота предполагаемого флагштока в Витебске пока точно не определена — ориентировочно она должна составить от 50 до 64,5 метров (в Гомеле 60 метров).

Предпроектная документация также предполагает благоустройство прилегающей территории с применением гранитной брусчатки и установкой скамеек из гранита, установку не менее двух светодиодных экранов со звуком, оборудования и конструкций для размещения официального гос герба и воспроизведения гимна.

Об источниках финансирования и стоимости возможного проекта пока ничего не сообщается.

На возведение гомельского флагштока понадобилось около 700 000 долларов. Однако источник финансирования местные власти скрыли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».