Топ-5 фильмов с неожиданным финалом 1 25.11.2023, 16:30

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Картины отличаются яркими сюжетными поворотами.

Собрали топ фильмов с неожиданными сюжетными поворотами, запутанным повествованием и главными героями, которые выдают себя не за тех, кем являются.

«Остров проклятых»

Страна: США.

Жанр: Триллер, мистика.

Актеры: Леонардо ДиКаприо, Марк Руффало, Бен Кингсли, Макс фон Сюдов, Мишель Уильямс, Эмили Мортимер, Патриша Кларксон, Джеки Эрл Хейли, Тед Левайн, Джон Кэрролл Линч.

События разворачиваются на острове, где расположена клиника для особо больных умалишенных пациентов, которые совершили тяжелые преступления. На этот остров отправляются двое судебных приставов с целью разобраться в причине бегства одной опасной пациентки, которая просто исчезла в один день. В ходе допросов они услышат столько лжи в которой запутается любой опытный сыщик. Пациенты начнут бунт, который подвергнет всех опасности.

«Достать ножи»

Страна: США.

Жанр: Детектив, криминал, драма.

Актеры: Джейми Ли Кёртис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон, Ана де Армас, Лакит Стэнфилд, Крис Эванс, Тони Коллетт, Майкл Шеннон, Дэниэл Крэйг, Кэтрин Лэнгфорд.

Сразу после того, как автор популярных детективных романов Харлан Тромби отпраздновал своe 85-летие, он был обнаружен мeртвым в собственном доме. Мотив был у каждого. За расследование берётся находчивый и дотошный детектив Бенуа Блан. Чтобы отыскать убийцу, ему придётся иметь дело с каждым членом странной семейки Харлана и обслуживающим персоналом его дома.

«Убийство в Восточном экспрессе»

Страна: США.

Жанр: Криминал, триллер.

Актеры: Джонни Депп, Пенелопа Крус, Джуди Денч, Лесли Одом мл., Уиллем Дефо, Мишель Пфайффер, Джош Гад, Дерек Джекоби, Дэйзи Ридли, Кеннет Брана.

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

«Девушка с татуировкой дракона»

Страна: США, Швеция, Норвегия.

Жанр: драма, криминал, мистика.

Актеры: Руни Мара, Кристофер Пламмер, Горан Вишнич, Джеральдин Джеймс, Джоэли Ричардсон, Йорик ван Вагенинген, Стивен Беркофф, Стеллан Скарсгард, Дэниэл Крэйг, Робин Райт.

40 лет назад Харриет Вангер бесследно пропала на острове, принадлежащем могущественному клану Вангер. Тело так и не нашли, но её дядя убежден, что девушку убили, и что убийца является членом его собственной неблагополучной семьи. Он нанимает опального журналиста Микаэля Блумквиста и татуированную хакершу Лисбет Саландер для проведения расследования.

«Охотники за разумом»

Страна: США, Нидерланды, Финляндия, Великобритания.

Жанр: Криминал, ужасы, мистика.

Актеры: ЭлЭл Кул Джей, Кассандра Белл, Клифтон Коллинз мл., Кэтрин Моррис, Уилл Кемп, Патрисия Веласкес, Эйон Бэйли, Джонни Ли Миллер, Кристиан Слэйтер, Вэл Килмер.

Семи будущим агентам ФБР, мечтающим попасть в элитный отдел так называемых «охотников за разумом», предстоит пройти решающий тест – для этого они отправляются на удалённый остров. Вот только есть одна проблема: среди них – реальный маньяк. Теперь тем, кто должен научиться составлять психологические портреты преступников, предстоит вычислить убийцу. И чем раньше – тем лучше, потому что в противном случае они все умрут.

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