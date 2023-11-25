Житель Вилейского района на сельском празднике покусал мужчину и сломал ему ногу 25.11.2023, 16:49

Его обвинили в злостном хулиганстве.

В Вилейском районе в выездном заседании судили 50-летнего сельчанина. Его обвиняли в злостном хулиганстве — он беспричинно избил и покусал мужчину, сообщает пресс-служба прокуратуры.

На скамье подсудимых оказался 50-летний сельчанин, которому инкриминировано злостное хулиганство, сопряженное с уничтожением чужого имущества и причинением менее тяжких телесных повреждений. Инцидент произошел 8 июля 2023-го в одной из деревень Вилейского района, где в ночное время в сельском парке организовали народные гуляния.

Нетрезвый сельчанин беспричинно ударил кулаком в лицо мужчину, стоявшего рядом. Потом он его схватил и потянул за ремень на брюках, от чего мужчина упал на землю, и несколько раз ударил в грудь, а потом за груди же и укусил.

У потерпевшего диагностировали закрытый перелом левой ноги, ссадины на лице, кровоподтеков и ссадины на грудной клетке и левой ноге.

На суде обвиняемый свою вину признал в полном объеме и раскаялся. Его признали виновным и приговорили 1,5 годам «домашней химии».

Приговор еще не вступил в законную силу.

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