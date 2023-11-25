Стало известно, как можно попасть в белорусский вуз без экзаменов

Стало известно, как можно попасть в белорусский вуз без экзаменов1
- 25.11.2023, 17:15
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Речь идет только о региональных вузах.
В Министерстве образования сообщили о том, что более 20 региональных высших учебных заведений Беларуси проведут олимпиады, победители которых будут зачислены в вузы без вступительных экзаменов.
Доступ к таким олимпиадам получат белорусские 11-классники. Получив на олимпиаде диплом I, II или III степени школьники смогут стать студентами загодя. Полную информацию об олимпиадах и перечне вузов можно посмотреть на сайте Минобразования, а также ресурсах учебных заведений.
- Во многих вузах открыта регистрация участников на предварительный этап, - обратили внимание в пресс-службе.
Отмечается, что, как и во время прошлогодней вступительной кампании, такие олимпиады будут проходить только в региональных вузах.