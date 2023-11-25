закрыть
25 ноября 2023, суббота, 18:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин получил пощечину

  • 25.11.2023, 17:20
  • 4,948
Путин получил пощечину

Подрывы Крымского моста от СБУ сломал логистику россиян.

Подрывы Службой безопасности Украины Крымского моста значительно усложнили всю логистику врага, россияне до сих пор вынуждены перевозить боеприпасы и технику паромами. Об этом пишет политолог, украинский народный депутат 8-го созыва Александр Черненко, анализируя документальный фильм «1 + 1 Украина» о спецоперации СБУ на Крымском мосту.

Черненко акцентирует, что боеприпасы сейчас невозможно перевозить ни грузовиками, ни железной дорогой. «Подрывы моста стали пощечинами Путину. Которые, к тому же, сломали всю логистику врага. И это история не о прошлом, а о сегодняшнем дне. Мост, как военный логистический объект, фактически уничтожен службой», - подчеркивает экс-нардеп.

«Главный акцент ленты - на атаке морскими дронами «Sea baby», которая состоялась в июле 2023 года. «Морской малыш» - это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую сегодня активно используют для различных задач. Имеем много успешных примеров ее применения, в частности, против кораблей Черноморского флота РФ», - считает эксперт.

Политолог отмечает, что Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию на море и фактически вынуждена была отвести значительную часть кораблей Черноморского флота из оккупированной части Украины.

«Это один из результатов тех преобразований, которые провел Малюк, возглавив СБУ: уникальный пример, когда украинское оружие, разработанное и изготовленное в Украине, изменило ситуацию на боли боя», - резюмирует Черненко.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов