Путин получил пощечину 25.11.2023, 17:20

4,948

Подрывы Крымского моста от СБУ сломал логистику россиян.

Подрывы Службой безопасности Украины Крымского моста значительно усложнили всю логистику врага, россияне до сих пор вынуждены перевозить боеприпасы и технику паромами. Об этом пишет политолог, украинский народный депутат 8-го созыва Александр Черненко, анализируя документальный фильм «1 + 1 Украина» о спецоперации СБУ на Крымском мосту.

Черненко акцентирует, что боеприпасы сейчас невозможно перевозить ни грузовиками, ни железной дорогой. «Подрывы моста стали пощечинами Путину. Которые, к тому же, сломали всю логистику врага. И это история не о прошлом, а о сегодняшнем дне. Мост, как военный логистический объект, фактически уничтожен службой», - подчеркивает экс-нардеп.

«Главный акцент ленты - на атаке морскими дронами «Sea baby», которая состоялась в июле 2023 года. «Морской малыш» - это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую сегодня активно используют для различных задач. Имеем много успешных примеров ее применения, в частности, против кораблей Черноморского флота РФ», - считает эксперт.

Политолог отмечает, что Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию на море и фактически вынуждена была отвести значительную часть кораблей Черноморского флота из оккупированной части Украины.

«Это один из результатов тех преобразований, которые провел Малюк, возглавив СБУ: уникальный пример, когда украинское оружие, разработанное и изготовленное в Украине, изменило ситуацию на боли боя», - резюмирует Черненко.