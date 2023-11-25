В Пуховичском районе произошло ЧП 1 25.11.2023, 17:30

3,082

Более 3500 человек остались без отопления.

ЧП случилось во время земляных работ в поселке Дружный. Был поврежден магистральный трубопровод 40 сантиметров в диаметре. Об этом сообщило Минскэнерго,

— Нарушено теплоснабжение потребителей поселка Свислочь. Количество отключенных потребителей уточняется, — отмечает ведомство. — Персоналом филиала ТЭЦ 5 принимаются все необходимые меры для устранения повреждения в сжатые сроки.

По данным на 1 января 2023 года в поселке Свислочь проживали 3672 человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».