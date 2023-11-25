Украина получит от Запада боевые корабли: Зеленский раскрыл детали 25.11.2023, 17:42

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Одесса будет лучше защищена средствами ПВО.

Страны-партнеры передадут Украине военные корабли, чтобы появилась возможность обеспечить безопасность судов в рамках работы «зернового коридора» в Черном море. Договоренности достигнуты, получение кораблей – вопрос близкого будущего. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На конференции Grain from Ukraine в Киеве он рассказал о том, что работа «зернового коридора» – одно из самых больших достижений в этом году. Украина получит военные корабли, чтобы обеспечить его дальнейшую работу.

«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность», - сказал гарант и добавил, что Одесса будет лучше защищена средствами ПВО.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что передача кораблей – вопрос близкого будущего, договоренности с партнерами уже достигнуты.

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