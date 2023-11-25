«В Беларуси я никогда с таким не сталкивалась» 25.11.2023, 17:53

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Бывший минский терапевт - о различиях американской и белорусской медицины.

Белоруска Дарья Чехова в прошлом была терапевтом 10-й больницы в Минске. В 2020 году врач писала правду в сети X о коронавирусе, а затем о пострадавших на Окрестина. Тогда же она вынуждена была эмигрировать в Латвию по соображениям безопасности, где, пройдя путь адаптации, смогла поступить в резидентуру США.

Как сообщает «Салідарнасць», в интервью «Настоящему времени» Дарья Чехова рассказала о некоторых отличиях медицины в США и Беларуси, и личном опыте работы в этих странах.

— Пока я готовилась к экзаменам (в резидентуру США), столкнулась с абсолютно новым для меня разделом — этикой. В Беларуси в университете мы очень мало изучали этику, и она выглядела абсолютно иначе, нежели в США, — рассказывает врач. — В США это своеобразный свод законов, как себя нужно вести в определенных ситуациях с пациентами. Во время экзаменов нужно решать задачи, где дается клиническая ситуация, и надо выбрать правильную реплику, что сказать пациенту в данной ситуации.

Сначала ты сталкиваешься с этим на экзаменах, а потом видишь, как это работает в реальной жизни. Этика является неотъемлемой частью работы врачом в США, и реанимация — не исключение. Бывают ситуации, когда ты вынужден беседовать с родственниками или принимаешь сложное решение, что пациент некурабельный и его нужно отключить от аппаратуры.

В пример доктор приводит ситуацию, с которой столкнулась во время работы интерном в одной из больниц США:

— У пациентки был опекун, принадлежавший к свидетелям Иеговым. Ей нужно было переливание крови, но опекун ни в какую не соглашался. Это был очень сложный кейс.

В этой ситуации как к последней инстанции можно обращаться в суд штата, что мы и сделали. Обычно там решают в пользу родственников, но в этот раз решили в пользу пациентки, и мы в итоге сделали ей переливание крови.

— В Беларуси я никогда с таким не сталкивалась, — продолжает Дарья. — Мы никогда не слушаем родственников, делаем все, что можем, чтобы спасти пациента. Если мы сами отключим пациента от аппарата — это уже уголовное дело. В США совершенно иначе — пациент сам принимает решение о своем прогнозе, здоровье, жизни. Он имеет гораздо больше прав и ответственности.

Помимо этого, рассказывает девушка, в реанимации в США родственники пациента могут постоянно находиться у постели больного. В Беларуси не так.

— В Беларуси были только строгие часы, когда родственники могли позвонить или прийти лично поговорить с врачом. Редкий случай, когда пациент требовал дополнительного ухода, и тогда их могли пустить. Но так это было запрещено.

Было интересно наблюдать, что в США родственники могли присутствовать с утра до вечера и, наоборот, были определенные часы, когда им нужно было уйти.

При этом врач отмечает, что постоянное присутствие родственников больного создает больше сложностей в работе врача, поскольку с ними постоянно нужно поддерживать контакт.

— Они могут зайти в кабинет и начать задавать вопросы, и это непросто: отвечать на них, оставаться понимающим и эмпатичным. В то же время это создает очень доверительные и открытые отношения.

Такое эмоциональное сближение играет большую роль. Мне было тяжеловато, потому что я очень эмпатичный человек. Хотя я работала как интерн, все равно так или иначе работала с пациентами, контактировала с их семьями. И они все такие милые!

Помню, был один некурабельный пациент, к сожалению, было принято решение отключить его от аппаратуры. Попрощаться с ним пришла вся семья — в том числе дети и собака.

Персонал в это время был очень эмпатичным — приносил еду, воду, поддерживал. Это настолько за душу брало, мы как будто всем госпиталем были вместе в этот момент.

Чехова также сравнила проблемы в медицине в Беларуси и США. Главный плюс белoрусской медицины, считает врач, в том, что она более доступна для всех граждан.

— Конечно, даже в приемном отделении у нас было меньше возможностей по оборудованию, диагностическим критериям, но мы старались по возможности делать нашу работу эффективно.

В США тоже присутствуют свои проблемы. Сейчас есть нехватка кадров, потому что меньше людей хотят поступать в медицинский — это занимает много времени и довольно дорого.

Проще выучиться на медсестру и потом переквалифицироваться в медсестру более высокого профиля, либо на ассистента врача — ты также контактируешь с пациентом, назначаешь анализы, лечение, но вся ответственность лежит на враче. Зарплата немного ниже, но меньше ответственности, меньше учишься и меньше кредит за обучение.

Есть проблема доступности медицины. В США крутое оборудование, госпитали, передовая наука. Но очень большой поток пациентов, не все могут попасть в эти госпитали. Есть также нюансы, касающиеся страховой медицины.

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