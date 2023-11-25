Россия скоро развалится? Петр Герасименко

25.11.2023, 18:07

О том, стоит ли на это надеяться.

Происходящее на линии фронта с российскими захватчиками заставляет искать нестандартные варианты выхода из текущей ситуации. Одна из любимых тем, которую время от времени поднимают в Украине, — необходимость запустить в РФ процессы внутренней дезинтеграции. Реализация такого сценария чрезвычайно соблазнительна, ведь почти наверняка предусматривает развал российской армии и военное поражение. Но действительно ли сейчас есть веские основания надеяться на распад России?

На официальном уровне Украина время от времени пытается поднять вопросы о важности дефрагментации государства-агрессора. Для этого мы апеллируем к праву народов на самоопределение и подчеркиваем преступную политику российского империализма в отношении коренных этносов и групп. 6 октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла обращение к международному сообществу о поддержке права на самоопределение народов Российской Федерации. Немного позже в том же месяце парламент принял заявление «О признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и совершении геноцида чеченского народа».

Также сейчас в парламенте находится проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к государствам мира, Организации Объединенных Наций, Парламентской ассамблее Совета Европы и другим международным организациям и их межпарламентским ассамблеям о необходимости деколонизации России и поддержке национально-освободительной борьбы порабощенных народов». В этом документе Россия названа колониальной империей. Кроме того, там содержится призыв содействовать национально-освободительной борьбе порабощенных народов, имеющих право на самоопределение. С точки зрения позиционирования Украины на международной арене и определения внутренней сущности РФ как колониальной империи такие документы важны. Но не стоит строить иллюзии: их влияние сугубо символическое.

Символическую и формальную роль сейчас играют и попытки актуализировать вопрос развала РФ через проведение форумов свободных народов Построссии (Форум свободных государств Построссии). Несмотря на то, что состоялось уже восемь заседаний, какого-то ощутимого влияния на внутренние процессы на территории империи сейчас не заметно.

Политическая карта будущих свободных государств пост-России, которую презентовали общественности члены Форума, — документ, имеющий слабую практическую основу. Нарисованные на карте гипотетические новые государства на месте РФ отображают фантазии ее составителей, но довольно далеки от возможного сценария, даже если представить, что распад когда-то все же будет иметь место. Почему же порабощенные Россией народы сейчас не демонстрируют политической активности, хотя по логике должны были бы воспользоваться шансом расшатать империю изнутри?

Обратимся к демографии. В то время как данные всероссийской переписи населения демонстрируют пеструю картину этнонационального состава РФ, россияне имеют тотальное преимущество по сравнению с другими национальностями. Среди наций, численность которых превышает миллион лиц, кроме россиян, есть только татары (волго-уральские, астраханские и сибирские), чеченцы, башкиры, чуваши и аварцы (последние состоят из нескольких этнических групп). Среди народов, численность которых в России превышает 100 тысяч человек (а это казахи, армяне, таджики, узбеки и другие), больше половины имеют свое национальное государство. Поэтому рассчитывать на то, что они будут намерены самоопределиться в пределах России, не приходится.

Также большой вопрос, возможно ли в принципе формирование полноценного суверенитета у малочисленных народов и их превращение в нацию. Большинство коренных народов нынешней России никогда не имели полноценной государственности. Могут ли они подняться на борьбу и создать ее при нынешних условиях? Очень сомнительно. Только несколько наций, проживающих в пределах современной России, имеют определенный внутренний потенциал заявить о своем желании самоопределения и обособления от империи. Но и для этого нужно совпадение многих обстоятельств, а также наличие собственной национально-политической элиты, готовой пойти тернистым путем борьбы за суверенитет и развитие самостоятельного государства. Но те, кто выступает за национальное самоопределение той же Ичкерии, Татарстана, Башкирии, делают это за пределами России. Их мало. И их влияние на собственные народы, живущие в границах РФ, довольно ограничено.

Другая проблема на пути дезинтеграции России — специфически сформированные административные границы национальных республик. У большинства из них нет выхода к внешним границам, и они со всех сторон окружены территорией РФ. Это создает большие проблемы для полноценного суверенитета и его сохранения. Частичное исключение — республики Северного Кавказа. Но у них обычно небольшая площадь и сложная конфигурация границ и этнических рубежей. И это выгодно Кремлю, ведь дает замечательные перспективы для раздувания конфликтов между разными народами.

Еще одна проблема — значительное количество россиян, живущих на территории автономных национальных образований. Только Чечню можно считать мононациональной республикой. В Татарстане 39% населения составляют россияне. В Башкортостане их живет больше, чем башкир. В Чувашии россияне составляют 30% населения республики. В Дагестане их немного, но эта республика имеет очень пестрый этнический состав, мешающий формированию общей национальной идентичности. Похожая ситуация характерна почти для всех национально-территориальных образований на территории России.

Отдельно следует добавить, что многие представители коренных народов подверглись мощной русификации, утратили собственные традиции, культуру и часто не разговаривают на языке своего этноса. Их уровень национального сознания минимален. И хотя в течение трех последних десятилетий наблюдается динамика уменьшения количества россиян во многих республиках, Москва имеет мощный ресурс ассимиляции. А также умело проводит политику «разделяй и властвуй», сея вирус недоверия между коренными этносами. Это дает возможность направить энергию порабощенных народов на борьбу между собой, чтобы они не выступили единым фронтом против Кремля. Особенно удачно эта политика срабатывает на Кавказе.

Национальные и региональные элиты России глубоко интегрированы в централизованную вертикаль власти и не демонстрируют серьезных попыток дистанцироваться от Кремля. Москва поработала над тем, чтобы зачистить поле от потенциальных сепаратистов. И имеет возможность держать в покорности местные элиты, вместе с тем подкармливая их финансово и экономически. Те же, кто действительно выступает за самоопределение отдельных регионов или национальностей, находятся за пределами РФ.

Так неужели Россия настолько крепкая и стойкая внутренне, а центробежные силы настолько рассеяны, что ей не угрожает никакая дезинтеграция в ближайшем будущем? Это не совсем так. В июне 2023 года весь мир с замиранием наблюдал, чем закончится бунт Пригожина. Выступление «вагнеровцев» против власти длилось менее суток. Но и этого времени оказалось достаточно, чтобы увидеть, как большой колосс Россия пошатнулся.

Центральная власть в Кремле мгновенно потеряла уверенность, мощь и силу. Государственный аппарат дал системный сбой. Институты, ранее работавшие слаженно, вдруг впали в ступор. Вся вертикаль власти, которая должна была бы оперативно уничтожать в зародыше такие бунты, зависла. Реакция Кремля на поход «вагнеровцев» была полна паники, хаоса и странной непоследовательности. Чиновники разных рангов, полиция, спецслужбы и даже часть российской армии просто ждали финала драмы, которая разворачивалась в тот июньский день. Все это как-то не очень вписывается в картину величественной, могучей и неуязвимой империи. Пусть на один летний день, но Украина и мир увидели Российскую Федерацию в шаге от возможной пропасти.

Дезинтеграция России сейчас — маловероятный, но не абсолютно невыполнимый сценарий. И все же шансы на запуск этого процесса довольно призрачны. Украине не стоит надеяться на бунты, восстания или дворцовые перевороты в Кремле, жить сладкими иллюзиями, что в один прекрасный день Россия исчезнет с политической карты и внезапно прекратит агрессию.

Ключи к победе не стоит искать в вере в замечательные, но полуфантастические сценарии. Вместо этого нам нужно сконцентрировать усилия вокруг собственной ускоренной модернизации и борьбы с коррупцией. Повышать эффективность работы власти и государственных институтов. Сделать ставку на интеллект, порядочность и профессионализм в кадровой политике. Переводить экономику на военные рельсы и налаживать свое производство оружия. Быть эффективнее, мудрее и хитрее врага. Не пытаться игнорировать проблемы, а решать их. Что касается распада России, то сейчас это сугубо теоретические соображения. Но Украина на всякий случай должна быть готова.

Петр Герасименко, zn.ua

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