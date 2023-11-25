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Глава Жодинского горисполкома передал российским оккупантам «Ниву»

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  • 25.11.2023, 18:15
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Глава Жодинского горисполкома передал российским оккупантам «Ниву»

Лукашист лично пригнал машину в подмосковные Мытищи.

Российским оккупантам, которые сейчас находятся в Украине, передали «Ниву» от белорусского Жодино. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Юлия Купецкая, глава администрации городского округа Мытищи. Машину будут использовать мытищинские военнослужащие 180-го отдельного десантно-штурмового полка. Машину уже передали на войну.

Позже Купецкая назвала фамилии белорусов, которые пригнали машину из Беларуси в Россию, чтобы потом авто передали в зону боевых действий. Это председатель Жодинского горисполкома Дмитрий Заболоцкий и директор ОАО «БАЗтьюб» Александр Щурок. По словам Юлии Купецкой, они «проделали до Мытищ путь длиной более 600 км, чтобы лично пригнать машину для фронта». Судя по телеграм-каналу чиновницы, произошло еще в сентябре.

Отметим, что Дмитрий Заболоцкий возглавил Жодинский горисполком в 2019-м.

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