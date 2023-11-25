Зеленский предупредил Путина 25.11.2023, 18:35

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Удары по Украине представляют опасность и для РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правителю РФ Путину по поводу российских ударов по украинским городам, гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры. В частности, такие удары приводят к накоплению реакции всего мира, который в один момент может решительно ответить.

Как передает «Униан», об этом Зеленский сказал на пресс-конференции после проведения Международного саммита «Grain from Ukraine». Президент Украины подчеркнул, что «происходит накопление ответа» всего мира для реагирования на российские удары.

«Удары по украинской энергетике Российской Федерацией - они должны знать, что за такие удары, особенно удары по атомным станциям и тому подобное - должны знать, что это опасность не только для Украины, не только для всего мира, и что может быть ответ и опасность и для них. Они должны это понимать», - подчеркнул президент Украины.

Как подчеркнул глава украинского государства, такие послания должны идти не из Украины, а должны передаваться российскому президенту Путину со всего мира.

«Ты развязываешь огонь и войну против всего мира. Ты бьешь по Украине, и говоришь, прикрываясь войной, попадаешь в садики и школы. Обломки падают в Румынии, Польше и т.д. Ты бьешь по всем странам мира. Вот о чем и он должен знать, что если так будет продолжаться - будет накапливаться ответ всего мира», - подчеркнул Зеленский.

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