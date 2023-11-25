С помощью фольги можно сделать батареи в квартире еще теплее 1 25.11.2023, 18:43

Простой способ согреться без дополнительных обогревателей.

Алюминиевая фольга есть на каждой кухне. Ее используют и для выпечки, и для запекания мяса и рыбы в духовом шкафу, и для быстрого упаковывания перекуса на работу, иногда — для детских поделок… но это еще не все.

В помощью алюминиевой пищевой фольги можно значительно утеплить дом в холодный сезон, а счета за электроэнергию останутся прежними, ведь вам не придется использовать дополнительные мобильные обогреватели, пишет telegraf.news.

Как правило, батареи расположены в домах и квартирах в местах наибольшей теплопотери — под окнами. Но оконные конструкции с безупречной герметичностью встречаются редко. Добавим сюда частые проветривания, необходимые для поддержания баланса влажности воздуха.

И здесь оставить в помещении все тепло помогут чудо-свойства алюминиевой фольги. Подчеркиваем, некоторые утверждают, что трюк работает только со строительной фольгой. Нет же, пищевая вполне годится.

Кроме фольги, нам понадобится картон. Листы размером побольше можно купить в специальных отделах для художников в крупных магазинах канцтоваров.

Делаем из фольги экран. Оборачиваем картон фольгой с одной стороны. Именно эта сторона должна быть направлена к радиатору. А картонная — к стене.

Ставим «экран» за батарею. Вот и все.

Как это работает? Самодельный экран отражает инфракрасные волны от батареи в сторону комнаты. Особенно это эффективно в домах «спальных районов», в «хрущевках» и даже в новых элитных новостройках, их стены тоже не слишком толсты. Участок между батареей и стеной прогревается максимально — и все это тепло вернется в комнату.

Хуже срабатывает идея в старинных домах с толстыми стенами. Но можно попробовать и здесь, помня о том, что, в зависимости от планировки, толстая стена будет забирать больше или меньше тепловой энергии из воздуха в комнате.

Но почему не купить специальные экраны для радиаторов? Потому, что они крепятся навсегда. А вот экраны из фольги с потеплением мы можем убрать до следующего сезона.

И еще несколько советов по «доморощенному» утеплению

Нет, мы не призываем вас отказываться от применения современных облицовочных и гидроизоляционных материалов. Просто иногда случаются ситуации, когда холода уже наступили, а вы не успели осуществить запланированные работы.

Распахните шторы с первым лучом солнца. Некоторые любят уютный полумрак и плотные драпировки, но даже в зимнее время дневной солнечный свет прогревает помещение. Иное дело — если из окон дует. Здесь, наоборот, толстые портьеры преграждают путь сквозняку. В этом случае, если они длинные, подверните их и положите на подоконник – так, чтобы они не «останавливали» тепло от радиатора.

Прикрепите на окна пупырчатую пленку. Это просто — смочите окна и плотно ее прижмите. Такой трюк снизит потерю тепла на 50%, но только если у вас старомодное окно с обычным стеклом, а не стеклопакет в профиле.

Ковры на полу не нужны и даже вредны, если у вас уложена система «теплый пол». Но, если нет, расстелите на зиму ковер, даже если его наличие не соответствует вашим вкусам. Особенно актуален этот совет для тех, кто живет в частном доме или на первом этаже.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».