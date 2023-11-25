Минобороны Украины провело испытание новых FPV-дронов 25.11.2023, 18:56

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Их произвели частные кампании.

Министерство обороны Украины провело испытания новых украинских FPV-дронов, которые произвели частные кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинское Минобороны.

На испытаниях тестировали дроны от шести производителей. В основном - FPV-дроны, спроектированные и изготовленные частными компаниями.

В ведомстве отметили, что целью испытаний стала проверка работы беспилотников под воздействием излучения комплекса РЭБ. Отдельно также тестировали устойчивость БпЛА к подавлению сигнала видеосвязи и канала управления беспилотником.

Кроме того, один из производителей продемонстрировал свою серийную разработку дрона-камикадзе. Этот образец показал устойчивость каналов видео-связи и управления дроном в противостоянии с комплексом РЭБ.

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