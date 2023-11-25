«Народная Грамада»: Требуем немедленно организовать свидание Марины Адамович и Николая Статкевича 4 25.11.2023, 19:04

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Настало время ультиматумов.

Президиум партии «Народная Грамада» опубликовал заявление. Приводим его текст:

- 23 ноября независимым медиаресурсом Charter97.org была опубликована новость от имени главного редактора Натальи Радиной с требованием к белорусским властям немедленно организовать свидание Марины Адамович и Николая Статкевича на фоне полученной информации о его смерти в тюрьме.

Партия «Народная Грамада» требует ответственных лиц в Беларуси немедленно организовать свидание Марины Адамович и Николая Статкевича и опровергнуть, либо подтвердить информацию, касающуюся политзаключенного политика.

Призываем белорусов к проведению акций солидарности с политзаключенными возле зданий политических сил страны пребывания с целью передачи призыва команды Николая Статкевича - партии «Народная Грамада».

Призываем и международное сообщество выступить с требованием немедленно от ответственных лиц в Беларуси показать Николая Статкевича.

Призываем СМИ ответственно отнестись к работе и помочь довести требования партии «Народная Грамада».

Призываем правозащитные организации Беларуси проявить солидарность, призвать к необходимости освобождения всех, кто незаконно удерживается режимом и доказать реальную ситуацию об угрозе для людей, находящихся в тюрьмах.

Время ультиматумов настало.

Жыве Беларусь!

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