«Если еду в такси, сажусь сзади и закрываю глаза» 25.11.2023, 19:25

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Единственная в Гродно женщина-водитель скорой помощи честно рассказала о работе.

Анна Лычевская — единственная в городе Гродно женщина-водитель скорой помощи. С ней «Вечерний Гродно» поговорил о сложных вызовах, конфликтах на дороге, аккуратных водителях и другом.

Из поваров в таксисты

За рулем спецавтомобиля Анна уже 13 лет, но ее водительский стаж гораздо больше — 23 года. До «скорой помощи» женщина работала в такси. Не от большого желания и хорошего заработка — так сложились семейные обстоятельства. В какой-то момент осталась одна, с двумя детьми на руках.

— Укладывала их ночью спать, а сама — работать. Домой возвращалась по 5–6 раз, чтобы проверить, все ли в порядке. К моему удивлению, дети всегда спали, — неохотно вспоминает тяжелый период в своей жизни Анна. — Это не значит, что я плохая мама. Просто нужно было их за что-то кормить. А мне тогда не на кого было положиться: мама — далеко за границей, бывший муж тоже уехал.

К слову, по образованию Анна повар-кондитер, но по специальности работала недолго:

— Мне кажется, кастрюль дома достаточно. К тому же, работа повара мало оплачивается. И в рамки загоняли — делай все четко по рецепту. А я, может, хочу добавить другое количество майонеза? Мне такое не нравится. Хотя готовлю я хорошо.

В «скорую» позвал знакомый

Через какое-то время Анна поняла, что такси — работа непостоянная: «сегодня она есть, а завтра машина сломалась, и ты без хлеба». Кроме того, подходила очередь на квартиру — нужен был стабильный заработок. Тогда женщина получила водительские категории С и D и стала искать новое место. Увидела по телевизору бегущую строку о том, что автопарк набирает водителей. Решила попробовать, но отказали — женщин не берут. А потом случайно, в поликлинике, встретила знакомого, тот позвал в скорую помощь — в УЗ «Объединенная медицинская автобаза». И Анну сразу же оформили. Поначалу женщина работала на «детской реанимации».

— Первое дежурство прошло очень волнительно. Я понимала всю ответственность, но в том возрасте у меня было столько адреналина! — рассказывает Анна. — К тому же работать в скорой было безопаснее. В такси ты находишься один на один с пассажиром и непонятно, куда ездишь. Был случай, когда на меня напали. Машину разбили (лобовое), мне по голове настучали — сотрясение мозга было. Тогда много таксистов на помощь приехали, поймали хулиганов.

Знает город как свои пять пальцев

Непосредственное место работы — вторая подстанция областной станции скорой медицинской помощи на улице Кабяка. Работает она по 12 часов два дня и две ночи, потом — четыре выходных. Правда, на подстанции Анна проводит немного времени, почти всю смену за рулем скорой. Последние шесть лет ездит на вызовы на почти новеньком «Пежо». Поэтому поломки, если и бывают, то очень редко.

— За последние годы экстренных ситуаций, чтобы нужно было эвакуировать автомобиль, не случалось. Это старые машины часто ломались. Бывало, в снегу застревали — толкали сами или МЧС вызывали. Что-то по мелочи сама устраню, знаю, что и где в машине находится, могу объяснить, что с ней не так. Коллеги помогают. А если серьезный ремонт, на автобазе чинят, — говорит водитель.

Ездит Анна на вызовы почти по всему Октябрьскому району, нередко — за пределы областного центра, например, в Индуру или Скидель. В 90 процентах случаев в городе ориентируется без навигатора — знает Гродно как свои пять пальцев:

— У меня хорошая зрительная память. Плюс работа в такси. Сложности разве что с новыми микрорайонами: знаю там только основные улицы. Например, в Грандичах я еще ни разу не была, только мимо на личной машине проезжала.

Одни ругаются, другие дарят тортики

Реагируют на женщину за рулем скорой по-разному. Мужчины обычно пристально рассматривают.

— Я им улыбаюсь, они застесняются и отворачиваются, — смеется Анна. — А чего на меня смотреть?

Дважды героиня участвовала в акции «Уступи дорогу скорой». И подметила тенденцию: не пропускают в основном женщины за рулем. Есть и спорный вопрос по ПДД:

— С одной стороны, я имею право отступать от Правил, с другой, как показала практика, в случае чего могу оказаться виноватой. Вспомнить хотя бы ситуацию возле обувной фабрики. Иногда складывается впечатление, что пешеходы специально бегут под колеса. Но когда сзади везешь умирающего человека, важно как можно быстрее приехать в больницу. А получается, надо ехать чуть ли 60 км/ч, каждого пропускать, чтобы не дай бог что. Зачем тогда мигалки?

Анна — водитель принципиальный и за себя может постоять. Вспоминает случай, как другой водитель вызвал на нее ГАИ только потому, что она перегородила проезд:

— Вдоль подъездов машины в ряд припаркованы. Где мне было стать? Вперед сдвинуться не могу — надо целый дом проехать. А вызов экстренный. Приехала ГАИ, сам водитель потом не рад был, что их вызвал. В итоге разошлись полюбовно.

Каких только забавных случаев не происходит с нашей героиней, пока врачи на вызове. То пьяный подойдет, попросит померить давление, то бабушка поинтересуется про лекарство для спины.

— Я им объясняю, что не доктор. Они злиться начинают, мол, снимай тогда одежду врача. Машину, слава богу, не били. Но однажды на вызове всю бригаду перепугали: ночь, заезжаю в частный сектор, а мне по машине стучат. Оказалось, мужчина звал на помощь, девушке плохо стало, — вспоминает Анна. — А пациенты говорят «спасибо», тортики дарят. Но мне важнее, что фельдшер или врач со мной хотят работать. Пока негативных отзывов в свой адрес не слышала.

Ездит она аккуратно. Дважды попадала в мелкие ДТП, но не по своей вине. Один раз проезжавший мимо «ГАЗ» задел зеркало, второй — женщина «подровняла» машину.

Анна верит в приметы. Одна из них, например, парные вызовы: если один раз попался бомж, обязательно в эту же смену будет еще один.

Вызывают… измерить давление

В среднем за смену у Анны около десяти вызовов. Самая напряженная пора — осень и весна. Больше всего выездов приходится на вторую половину воскресенья и ночь с воскресенья на понедельник. Несколько раз дежурство попадало на новогоднюю ночь. Но в такое время не до праздника — вызовов бывает даже больше, чем обычно.

— Все вызовы сложные, если они реально серьезные. Я тогда начинаю нервничать: сажусь прямо, хватаюсь за руль, пот по спине. Больше испытываю не страх, а адреналин. Иногда 10 вызовов сделаешь и так не устанешь, как от трех. Морально тяжело, потому что постоянно в напряжении. Обидно другое. После стольких лет работы водителем понимаешь, что скорая помощь часто не для того, для чего ее вызывают. Народ у нас разбалованный. Кому давление померить, у кого температура 37… А был бы вызов платный, подумали бы, вызывать или нет, — говорит водитель.

В обязанности Анны входит не только вовремя домчать пациента в больницу, но и при необходимости достать, задвинуть или нести носилки. Если надо больного снести в машину, обращаются к прохожим. Не каждый, правда, согласится помочь.

Единственное, к чему никак нельзя привыкнуть, говорит наша героиня, так это к трупам. По работе женщина ездит и на ДТП, наезды на пешеходов, самоубийства и т. д.

— А сколько таких, кто повесился, отравился, выпрыгнул из окна? Один раз в жизни слышала, как упал человек. Такой мерзкий звук. И по сей день приезжаю на такой вызов, страшно до мурашек, — говорит Анна.

Свободного времени у женщины почти не остается. В перерывах сидит в телефоне. Кушает, если удается, на подстанции, там есть комната отдыха, холодильник, шкафчик, кровать, в общем, все необходимое.

Единственную женщину-водителя в большом мужском коллективе напарники поздравляют с праздниками, дарят цветы, подарки.

— Большинство коллег воспринимают меня как приятеля. Как подойдет, как даст по-мужски по спине: «Здоров!». Но есть джентльмен, он мне ручку всегда поцелует.

Ездит в такси… с закрытыми глазами

Муж Анны — сварщик, в прошлом тоже таксист. Живут супруги в Южном. В семье две машины. Но если надо куда-то ехать, за рулем всегда Анна.

— Без меня муж ездит, но со мной это нереально — лишний повод поругаться: я начинаю его учить держать дистанцию и т. д. Мне кажется, если он будет за рулем, я его прибью, — смеется Анна. — Просто чувствую себя неспокойно. Если надо ехать куда-то в такси, вообще схожу с ума. Сажусь сзади и закрываю глаза.

Главное увлечение героини — выпечка и… курочки.

— А вот землю ненавижу. У меня одна многострадальная сотка. Мама приезжает ее прополоть. Есть теплица, только ее и смотрю. Не люблю огороды, цветы, хотя все это есть. Лучше чебуреков напеку.

В семье трое взрослых детей и собака по кличке Гайка. Питомца дети подарили мужу в прошлом году на день рождения.

— У нас с ней нереальная любовь. Хотя животных я не обижаю, но и не люблю. До этого была овчарка, еды положила, воды налила — и все, могла даже не погладить. А с Гайкой везде. Никогда не думала, что буду так любить собаку.

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