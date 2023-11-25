Политический обозреватель: Россия готовит боевиков в Боснии 25.11.2023, 19:37

Взгляд Кремля переместился в направлении Балкан.

Если не устраивать взрыв «пороховой бочки» Европы – то где еще? Планы у России – что называется, громадье. Взгляд кремлевского Саурона переместился в направлении Балкан. В фокусе Босния и Герцеговина. Страна, которая из всех в регионе больше всех пострадала от здешних войн, пишет для planeta.press украинский политический обозреватель Сергей Романов.

На руку Москве играет и обстановка в Сараево и окрестностях. Дейтонские соглашения середины 90-х годов хоть и остановили войну, но не предотвратили раскол в стране. Разделенная на три части по этнически-религиозному принципу Босния – просто лакомый кусок для каждого желающего обзавестись каким-нибудь контролируемым анклавом.

В одном из них живут, по большей части, боснийские сербы во главе с деятелем с говорящей фамилией Додик. Тот самый, который может прямо говорить о неподчинении центральной власти в Сараево. И шантажировать выходом Республики Сербской из состава боснийского государства. Призывает пророссийский политик, какая ирония, к «мирному распаду» Боснии.

Персонаж Додик не скрывает своего восхищения Владимиром Путиным. «Великий лидер», никаких санкций. Не побрезговал слетать в Москву уже после вторжения России в Украину.

Но лиха беда начало. В Москве достигнуты политические договоренности, но этим дело не ограничилось. Сначала о поддерживаемых Россией военных лагерях в Республике Сербской начали догадываться СМИ. С фото- и видеодоказательствами, естественно. Позже такое заявление уже сделал министр обороны центрального правительства Боснии и Герцеговины Зукан Хелез. Проходят обучение в таких лагерях, говорит Хелез, и сербы, и россияне. У России, конечно, еще со времен крымской кампании заготовлены отговорки (особенно актуализировались под «8 лет Донбасса») в стиле «Нас там нет».

Это сейчас россияне дрессируют боевиков на небольшом клочке земли. До этого Черногория. Но страна НАТО – это всегда страна НАТО. Попытка переворота в Подгорице провалилась. А цель дестабилизации под омофором России – не только Балканы, но и Европа в принципе.

В Боснии Додик, в Венгрии партия «Йоббик». Имена, которые только усиливают степень шока от осознания количества и сомнительного качества полезных идиотов, которыми руководит Кремль. Но имя им – Легион и ничто не указывает на то, что оных будет меньше.

Да, Европу сейчас буквально защищает израненная украинская грудь. А вот Кремль по старой традиции – его в дверь, а он в окно. Щедрый Додик со своими головорезами тут как тут. В Боснии уже бьют в набат. Европе бы к нему прислушаться. Традиция, в общем-то, неприятная. После Сараево вечно какие-нибудь неприятности случаются. Вплоть до мировой войны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».