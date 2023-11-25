Прощай, оружие 25.11.2023, 19:55

Доминированию России на Южном Кавказе пришел конец.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сдержанно комментировал малопонятную историю с оплаченным Арменией России оружием, которое так и не было поставлено, пишет телеграм-канал («Рывок и Прорыв» https://t.me/SerpomPo/22910).

Армянский премьер сказал во время общения с гражданами страны: «Конечно, подобные проблемы, безусловно, есть, мы можем это подтвердить. Ведутся обсуждения о механизмах решения этой проблемы. Одним из вариантов может быть вычет из долга Республики Армения Российской Федерации в размере выплаченных на оружие сумм. Это один из вариантов, не единственный вариант».

Будь в РФ парламент, он немедленно объявил бы о парламентском расследовании. Действуй в России свободная пресса, она каждый лень задавала бы вопросы Путину, Мишустину, чиновникам, депутатам, требовала разъяснений. Состоялись бы отставки, появилась бы информация, тема обсуждалась бы в обществе. Что в ней секретного? Но у россиян всё иначе.

При этом, насколько можно понять Пашиняна, он всё же за то, чтобы оружие из России было поставлено. По понятной причине. Между прочим, фактический отказ его поставлять отдельный и требует специального расследования.

И вот скажите, любители верить тому, что говорят Кремль и МИД – что Армении делать в такой ситуации? Как обеспечивать свою безопасность? После карабахской катастрофы?

Отсюда и заявление Пашиняна, сделанное десять дней назад, что Армения ищет «новых партнеров в сфере безопасности», которые могли бы начать активно продавать ей оружие и боеприпасы. Цель - диверсифицировать отношения с теми партнерами, которые «в силу тех или иных причин» не могут поставлять Еревану военную продукцию.

Одна из возможных «иных причин», вероятно понятна – война в Украине. Оружие нужно там. Это, между прочим, к вопросу о «великой державе», которая не в состоянии действовать по двум направлениям.

При этом покидать ОДКБ Армения не собирается. Она предпринимает понятные демарши, но ситуация для неё такова, что её руководство использует все возможности для обеспечения безопасности. В том числе и те, которые можно получить от партнёров, доказавших на практике ненадежность. Это стратегически правильная линия – опора на многие точки. Стратегическому доминированию России здесь пришёл конец.

Это история о том, как нынешние руководители России самостоятельно сократили влияние страны на Южном Кавказе. Все сделано своими руками. Обвинять Армению, США, Европу в этой истории не получится.

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