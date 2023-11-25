Водитель лишился маршрутки прямо во время рейса 25.11.2023, 20:07

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В чем причина?

68-летний водитель и владелец маршрутки осенью 2023 года возил пассажиров по маршруту Слоним — Жировичи — Слоним, без заключения договора и обеспечения должных мер безопасности, что и привлекло внимание сотрудников милиции, сообщает «АвтоГродно».

Вечером 23 ноября гражданин совершал очередной рейс на принадлежащем ему автомобиле. В салоне индивидуальный предприниматель незаконно перевозил 14 человек (большинство несовершеннолетние) при наличии только 8 посадочных мест.

В дальнейшем было установлено, что предприниматель осуществлял свою деятельность без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами и без использования кассового аппарата, а также платежного терминала.

Автомобиль и денежные средства, полученные гражданином за незаконную перевозку пассажиров, изъяты, проводится проверка.

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