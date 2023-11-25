Украинский офицер намекнул, какое западное вооружение появилось у ВСУ без официального подтверждения 25.11.2023, 20:12

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Украина может иметь больше западного вооружения, чем об этом рассказывают.

Если Силы обороны Украины действительно наносят удары Storm Shadow по военным объектам в Крыму, то делать они это могут только с помощью самолетов, потому что речь идет о ракетах авиационного базирования, заявил «24 каналу» военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Военный эксперт убежден, что не стоит отбрасывать такой возможности, поскольку у Украины может быть больше западного вооружения, чем об этом рассказывают.

Журналисты поинтересовались у полковника запаса ВСУ, насколько эффективной может оказаться тактика «вымораживания» россиян и есть ли у украинцев возможности тем временем уничтожать логистику врага.

В ответ на это военный эксперт пояснил: «Возможности, конечно же, у нас уже появились, но вопрос в их масштабности. Есть подтвержденные факты, что MGM-140 ATACMS заработали. Конечно же, пока они работают на расстоянии до 165 км, хотя возникает вопрос, что прилетело непосредственно в Керчь, остается открытым».

«Часть экспертов считает, что это все таки был Storm Shadow, то есть ракеты авиационного базирования. Вполне возможно, что у нас уже появилась ракета в комплектации М-58, которая может наносить поражение на расстояние до 300 км. Это как раз и есть то оружие, которое помогло бы нам выбивать абсолютно всю логистику, а выбивать нужно тяжелые эшелоны железнодорожные. Мы хорошо понимаем, что грузовиками не навозишься всего, что нужно, а эшелон может иметь в своей комплектации свыше 70 вагонов», - подчеркнул Петр Черник.

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