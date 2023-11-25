«10 тысяч случчан взяли оружие в руки, чтобы спасти свою землю» 1 25.11.2023, 20:15

Ивонка Сурвилла поздравила белорусов с 103-ей годовщиной Слуцкого восстания.

Председатель Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла обратилась к белoрусам с поздравлением c Днем героев, который мы отмечаем ежегодно 27 ноября в честь Слуцкого вооруженного восстания – восстания против большевиков и за независимость БНР.

«Белсат» привел полный текст поздравления Ивонки Сурвиллы:

«Так, как сегодня украинские герои борются, чтобы спасти свой край от нападения с Востока, так в 1920 году 10 000 случчан взяли оружие в руки, чтобы защищать от российской навалы Белорусскую Народную Республику. Никто, к сожалению, им не помог. Не было у них даже оружия для каждого бойца. Но наши герои сдержали чуть ли не на месяц большевистское нападение.

Белорусы во всем свободном мире до сих пор каждый год отмечают это героическое вооруженное восстание своих соотечественников из Слуцка. С благодарностью отмечает его и Рада БНР – каждый год в конце ноября торжественно вспоминает своих героев и отдает им дать уважения.

От имени Рады БНР и от себя лично приветствую всех, у кого болит сердце по героям, которые пошли умирать, чтобы жила независимая Белорусская Народная Республика. С восторгом вспоминаю вас, дорогие случчане, и благодарю за ваше мужество, героизм, а прежде всего – за вашу безграничную любовь к своей земле и своему народу. Жыве Беларусь!».

Напомним, что марш к годовщине Слуцкого вооруженного восстания состоится в воскресенье 26 ноября в 13:00 в Варшаве. На пересечении Aleje Jerozolimskie и улицы Новый Свет (ul. Nowy Świat 15) начнет формироваться колонна для марша. Колонна начнет движение в 13:30.

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