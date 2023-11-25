Песков, пуская слезу, смотрит на Париж 25.11.2023, 20:22

Представьте, что в Кремле собрался весь подсанкционный коллектив.

Изобретательный Ким Чен Ын, как сообщается, ознакомился со снимками со спутника-разведчика городов Южной Кореи – «главных целей территории враждебной стороны, включая Мокпхо, Кунсан, Пхёнтхэк, Осан и Сеул», пишет телеграм-канал «Времени на раскачку нет».

Всё, что связно с новостями из Северной Кореи – мутно, зыбко, может не соответствовать действительности. Якобы, Северная Корея осуществила успешный запуск спутника-разведчика, и он прислал фото. Вот Ким и наблюдал, как выглядят города Южной Кореи …

Слушайте, а вот представляете такую же картину в Кремле? У России-то со спутниками куда лучше (пока), чем в Северной Корее. Собирает Путин весь свой подсанкционный коллектив и начинает вместе с ними рассматривать европейские города, где участникам этого просмотра больше никогда не бывать.

Песков, пуская слезу, смотрит на Париж ... Сбоку кривится и немного даже, как бы рычит Соловьёв, рассматривая виллы на озере Комо ... Медведев с бокалом вина обозревает владения Маркиза Карабаса – тосканские виноградники … Сам Путин тих и задумчив. Не плывет по Средиземному морю яхта «Шахерезада» …

А в это время на диване, в стороне от совещания, расположился добродушный Васильич. На коленях у него мурлычет чёрный кот гигантских размеров. Васильич пьёт чай, с наслаждением поедает шоколадные конфеты и посмеивается, читая историю профессора Соловья о теле в морозильнике на Валдае.

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