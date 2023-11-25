Железнодорожники: В Беларуси отказы «Штадлеров» приобретают системный характер 25.11.2023, 20:46

4,816

Отрасль деградирует.

Совсем не так давно СМИ освещали обстоятельства нарушения безопасности движения поездов и эксплуатации железнодорожного транспорта, произошедшего 18 ноября 2023 года с поездом №863. Тогда поезд на всей протяжённости маршрута от Орши до Минска следовал со вспомогательным локомотивом, в результате чего на конечную станцию прибыл с опозданием более полутора часов.

Как пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси», причиной этой задержки явилась неисправность электрической схемы электропоезда ЭПР-002. Причем возникла неисправность после проведённого этому составу накануне технического обслуживания, после которого по всем «понятиям» вероятность возникновения отказа в работе оборудования самая что ни на есть наименьшая. Однако данный отказ в работе является «лакмусовой бумажкой», показывающий общий уровень организации системы обслуживания тягового и моторвагонного подвижного состава, которая позиционируется как планово-предупредительная.

Но и за несколько дней до этого, 12 ноября 2023 года, поезд региональных линий бизнес-класса №864 сообщением Минск-Пассажирский – Орша-Центральная (отправление в соответствии с графиком в 10:45, прибытие в 13:40, состав ЭПР-002 приписки моторвагонного депо Минск (ТЧ-9, Минское отделение БЖД) под управлением машиниста этого же депо Виторского) в пути следования, после остановки в 12:09 на станции Жодино для посадки/высадки пассажиров, не смог продолжить дальнейшее движение в соответствии с графиком.

Действия локомотивной бригады по выявлению и устранению возникшей неисправности заняли 49 минут (12:15 – 13:04). Общая задержка поезда №864 составила 50 минут. Кроме того, по влиянию этого поезда был задержан поезд региональных линий экономкласса №6014 Минск-Пассажирский – Орша-Центральная на 8 минут.

Причина та же – неисправность электрической схемы! Предшествующее техническое обслуживание электропоезду в объёме ТО-2 проводилось 30.10.2023.

Последовательность этих событий уже не вызывает сомнений – речь о системных проблемах, и списать указанные неисправности на случайные отказы в работе сложного оборудования уже не получается.

Интересно так же и то, что после этого инцидента на станции Жодино электропоезд не был отставлен от работы для проведения внепланового обслуживания и выявления причины возникшей неисправности, а продолжил эксплуатироваться с поездами. И только через два дня – 14.11.2023 направлен в депо для выполнения ТО-2.

Понятно, локомотивная бригада в пути следования не могла обнаружить причину имевшей место неисправности электрической схемы, да и не её это функция. А вот уделить необходимое внимание этой проблеме – обязанность ремонтного персонала депо.

Еще, вероятно, посчитали, что если после неисправности по станции Жодино электропоезд смог как-то отъездить два дня, то проблема самоликвидировалась…

Однако чуда не произошло. И, как закономерное продолжение – уже более серьёзная неисправность, исключившая возможность самостоятельного дальнейшего следования поезда, случилась 18.11.2023 на станции Орша-Центральная.

Данные происшествия красноречиво свидетельствуют об отсутствии как должного обслуживания электропоездов компании «Штадлер», так и о вопиющих организационных недостатках в целом.

И если какие-то технические нюансы ещё можно «с натяжкой» списать на нехватку запасных частей, расходных материалов, недостатком оборудования, оправдывая это тяжёлым экономическим положением и санкциями (вопрос – кто, как и почему до этого довел?), то вот уже вопросы организационного характера не отнесёшь на счёт «злого коллективного Запада».

До этого относительно беспроблемная эксплуатация электропоездов «Штадлер» определялась общей надёжностью продукции этого производителя, небольшим сроком эксплуатации, квалифицированным содержанием, ремонтом и обслуживанием. Но с течением времени срок эксплуатации техники увеличивается, квалифицированный персонал, являясь таковым, понимая свою ценность и видя отношение руководства свыше к ним самим и выполняемой ими работе, предпочитает искать других нанимателей, где труд действительно ценится и достойно вознаграждается.

Да и кадровая политика нынешних руководителей не способствует удержанию, а порой напрямую направлена на «выдавливание» думающей части коллектива БЖД. Всё это в совокупности становится причиной всевозможных нарушений в работе и отказов, характеризующих общий уровень безопасности и надёжности БЖД.

Вот так с оттоком профессионалов наблюдается постепенная деградация отрасли в целом. И свидетельство тому – повторяющиеся значительные отказы в работе, такие как неисправности электропоезда ЭПР-002 или контактной сети на перегоне Городище – Смолевичи. И всё это на одном участке и за довольно небольшой промежуток времени…

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».